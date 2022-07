Dylan van Baarle baalt er behoorlijk van dat hij zijn sterke etappe van dinsdag niet bekroonde met een ritoverwinning in de Tour de France. De Nederlandse renner van INEOS Grenadiers eindigde als vijfde in de tiende etappe.

"Ik voelde me best wel goed de hele dag", vertelde de dertigjarige Van Baarle bij de NOS. "Ik wist dat ik een beetje moest gokken op het eind. Dat heb ik geprobeerd te doen en daardoor kwam nog ik nog terug bij die drie vooraan. Ik probeerde weg te rijden, maar kreeg niet echt een gat. Mijn benen liepen vol en toen was het gedaan."

De dertigjarige Van Baarle reed het grootste gedeelte van de dag in een kopgroep van elf. Op weg naar de finish, op een klim van de tweede categorie, viel de kopgroep uiteen. Van Baarle moest eerst pas op de plaats maken, maar kwam terug en slaagde er nog bijna in om weg te rijden.

Uiteindelijk kon Van Baarle het net niet afmaken en moest hij de zege laten aan de Deen Magnus Cort. "Ik probeerde deze etappe te winnen", vervolgde Van Baarle. "Als je in het wiel blijft, spaar je een beetje je benen en kan je misschien nog sprinten om de ritzege, was mijn gedachte. Maar dat pakte dus niet goed uit. We komen hier niet om voor een derde plek te rijden."

Van Baarle vond stilleggen etappe wel prettig

Overigens werd de etappe op zo'n 35 kilometer voor de finish stilgelegd omdat een groep demonstranten op de weg was gaan liggen. Van Baarle vond het tijdens de onderbreking, die een paar minuten duurde, wel prettig dat hij even op adem kon komen.

"Het was wel een gek moment, maar tegelijkertijd ook wel lekker dat ik even een bidonnetje kon pakken en wat kon eten", zei Van Baarle lachend. "Misschien moeten we dat vaker doen, gewoon even vijf minuten stoppen bij de verzorging en weer door."

De Tour de France wordt woensdag vervolgd met een loodzware elfde bergrit, waarin onder meer de beklimming van de Galibier op het programma staat. Tadej Pogacar rijdt in het geel en heeft elf seconden voorsprong op de Duitser Lennard Kämna, die dinsdag een grote sprong in het klassement maakte.