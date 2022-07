Daniel Oss is donderdag niet van start gegaan in de zesde etappe van de Tour de France. De 35-jarige renner van Team TotalEnergies heeft woensdag bij een botsing met een toeschouwer een breuk in zijn halswervel opgelopen.

Oss kwam in de kasseienetappe tussen Lille en Arenberg ten val op de derde kasseienstrook toen hij een toeschouwer raakte die aan het filmen was. "De onderzoeken wijzen op een breuk in de halswervel, waardoor hij enkele weken niet mag fietsen", meldt TotalEnergies over de Italiaanse renner.

Oss was bezig aan zijn tiende Tour en het is de eerste keer dat hij de eindstreep in Parijs niet zal halen. Overigens was hij niet het enige slachtoffer van de valpartij door de toeschouwer.

De Oostenrijker Michael Gogl ging ook tegen de vlakte en in tegenstelling tot Oss kon hij de etappe niet uitrijden. De renner van Alpecin-Deceuninck werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis in Valenciennes.

Doordat Oss donderdag niet meer opstapt staat het totale aantal uitvallers deze Tour op drie. De zesde etappe is al begonnen en gaat over 219 kilometer van Binche naar Longwy.