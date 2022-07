Taco van der Hoorn baalt enorm van zijn tweede plek in de vijfde etappe van de Tour de France. De Nederlander zag de kasseienrit als de uitgelezen mogelijkheid om zijn eerste dagsucces in Frankrijk te boeken.

"Ik zat echt perfect en dacht: dit is 'm", zei Van der Hoorn kort nadat hij met een achterstand van een banddikte achter Simon Clarke tweede was geworden in de kasseienetappe van Lille naar Arenberg.

Van der Hoorn en Clarke maakten deel uit de van een kopgroep van zes man die al snel na de start was ontstaan. In de sprint leek de Zuid-Hollander de snelste, maar de 35-jarige Clarke kwam er op het laatste moment nog overheen.

"Het was gewoon net niet", reageerde de 28-jarige Van der Hoorn, die na de finish enkele minuten gespannen wachtte op de uitslag. "Ik wist het gewoon niet. Voor mijn gevoel had ik een goede finish en ik dacht dat ik misschien had gewonnen."

"Winnen of tweede worden, dat is zo'n groot verschil", baalde hij. "Het was eigenlijk net te ver toen ik de sprint begon, dus ik had misschien nog iets langer moeten wachten. Maar ja, achteraf is het makkelijk praten."

Taco van der Hoorn kwam net tekort van de ritzege. Taco van der Hoorn kwam net tekort van de ritzege. Foto: ASO

'Kan het goed met Clarke vinden'

Ondanks de enorme teleurstelling toonde Van der Hoorn zich een waardig verliezer tegenover de 35-jarige Clarke, die zijn eerste ritzege in de Tour de France boekte. Hij feliciteerde de Australiër kort nadat de uitslag bekend werd gemaakt.

"Het is lastig om nu te zeggen. Maar als ik het iemand gun, dan is hij het wel", zei Van der Hoorn. "Ik kan het goed met hem vinden. We hebben een aantal keer samen in de vlucht gezeten en vaak goed samengewerkt."

"Maar ik zal me hier nog wel even slecht over voelen, want zo'n kans krijg je misschien nooit meer. We hadden deze etappe al op het oog sinds het parcours bekend werd gemaakt."

"Of er later deze ronde nog een etappe komt waarin ik vanuit de aanval kan meedoen om de ritzege? Ja, maar het grote plan hadden we wel gemaakt voor de etappe van vandaag", aldus Van der Hoorn, die dit jaar zijn debuut in de Tour de France maakt.