Marianne Vos heeft zaterdag in een massasprint de tweede etappe van de Giro Donne gewonnen. De 35-jarige Nederlandse revancheerde zich daarmee voor de sprint van vrijdag, toen ze nipt naast de ritzege greep.

De wielrenster van Jumbo-Visma verwees haar landgenote Charlotte Kool (DSM) naar de tweede plaats. De Italiaanse Elisa Balsamo, die vrijdag de snelste in de sprint was, finishte nu als derde.

Wereldkampioene Balsamo behoudt na de 113 kilometer lange etappe op Sardinië wel de leiding in het algemeen klassement. Vos klimt van de vijfde naar de tweede plaats, met een achterstand van zes seconden. Annemiek van Vleuten staat zevende op achttien seconden.

Vos had onderweg een aantal rensters zien wegrijden, maar wist dat er kansen op opnieuw een massasprint waren. Katia Ragusa en Alessia Vigilia waren de laatste rensters die, 6 kilometer voor de streep, werden bijgehaald.

"Het was een technische finale met veel bochten. De ploeg heeft me perfect in positie gebracht", vertelde Vos, voor wie het haar 31e ritzege in de Giro voor vrouwen was. In 2011, 2012 en 2014 won ze ook het eindklassement.

Het vrouwenpeloton vliegt zaterdag nog naar het vasteland van Italië, waar de Giro Donne maandag verdergaat na een rustdag. De rittenkoers duurt nog tot en met volgende week zondag.