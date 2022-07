Wout van Aert reageert op het mislopen van de gele trui voor de camera van de NOS. "Het was mooi als ik de eerste tijd had gehad, maar Yves heeft het nog beter gedaan dan en ik en daar moet ik me bij neerleggen. Ik weet niet hoeveel verschil de natheid van de weg heeft gemaakt, maar Yves reed in totaal vijf seconden sneller dan ik. Dat is niet niks."