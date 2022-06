Annemiek van Vleuten is donderdag de beste Nederlandse geworden in de openingstijdrit van de Giro Donne. De olympisch kampioene eindigde als zesde, terwijl de Amerikaanse Kristen Faulkner de snelste was. In de Ronde van België boekte Annemarie Worst haar eerste profzege op de weg.

Faulkner kwam in de proloog over 4,7 kilometer door Cagliari tot een tijd van vijf minuten en 45 seconden. Ze was vier seconden sneller dan de Australische Georgia Baker. De Italiaanse Elisa Balsamo, de regerend wereldkampioene op de weg, werd derde.

Van Vleuten was tien seconden langzamer dan Faulkner. Het was voor de renster van Movistar, die de Giro Donne twee keer won, haar eerste rit sinds ze woensdag aankondigde na volgend seizoen te stoppen met wielrennen.

Van Vleuten was een fractie sneller dan Lucinda Brand, die op de zevende plek eindigde. Kersvers Nederlands kampioene Riejanne Markus (achtste) en Anouska Koster (tiende) eindigden eveneens in de top tien.

Voor Markéta Hájková werd het een tijdrit om snel te vergeten. Toen de Tsjechische weg wilde rijden, reed ze rechtsaf het podium af en viel ze hard op de grond. Hájková lijkt er redelijk vanaf te komen, want ze kon haar weg snel vervolgen.

De Giro Donne blijft nog twee dagen op Sardinië met twee vlakke etappes. Daarna volgt de oversteek naar het vasteland waar de rittenkoers maandag verdergaat. De Ronde van Italië voor vrouwen duurt tot en met zondag 10 juli.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de opmerkelijke val van Markéta Hájková te bekijken.

Worst boekt eerste profzege op Muur van Geraardsbergen

In de Ronde van België won Worst de laatste etappe. De Nederlandse kwam na 108,5 kilometer als eerste boven op de Muur van Geraardsbergen.

Worst hield de Belgische Shari Bossuyt en haar landgenote Anne van Rooijen achter zich. Met Loes Adegeest (zesde), Inge van der Heijden (zeven), Nina Buijsman (negende) en Femke Markus (tiende) eindigden er nog vier Nederlandse vrouwen in de top tien.

Voor Worst betekende het haar eerste profzege op de weg. De 26-jarige renster van Plantur-Pura is vooral succesvol in het veldrijden. Op het WK pakte ze al tweemaal zilver en in 2018 werd ze Europees kampioene veldrijden.

De eindzege in de Ronde van België ging naar de Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka. Zij werd vierde in de slotrit en verdrong de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston van de eerste positie in het algemeen klassement.