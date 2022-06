Tot en met 2027 blijft Maastricht de startlocatie voor de Amstel Gold Race. De Limburgse gemeente maakte donderdag samen met de organisatie van de wielerwedstrijd bekend dat zij het aflopende contract met vijf jaar hebben verlengd.

Volgend jaar zal er voor de 25e keer op rij worden gestart in Maastricht. Het centrum van de Limburgse hoofdstad, met de Markt en Vrijthof, blijft net als de afgelopen jaren het beginpunt.

Koersdirecteur Leo van Vliet: "Wij brengen de wereldtoppers in de wielerwereld naar het mooie centrum van Maastricht en de media volgt. Zo kunnen we al het moois dat Maastricht heeft, laten terugkomen in onze bijdragen en uitzendingen."

Wethouder John Aarts is blij dat Maastricht de komende vijf jaren de startplaats van deze klassieker blijft. "De allure van de historische binnenstad van Maastricht past perfect bij de internationale status van de Amstel Gold Race. Deze internationale wielerklassieker is ieder jaar weer een van de hoogtepunten in onze stad."

De 57e editie van de Amstel Gold Race wordt verreden op zondag 16 april 2023. Dit jaar ging de Pool Michal Kwiatkowski met de overwinning aan de haal. Mathieu van der Poel was in 2019 de laatste Nederlander die zegevierde in Limburg.