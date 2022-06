Mathieu van der Poel verwacht dat het dit jaar voor hem een stuk lastiger wordt om de gele trui te veroveren in de eerste week van de Tour de France. Maar de 27-jarige renner hoopt vrijdag met een goede tijdrit in Kopenhagen toch een kans te houden op een herhaling van vorig seizoen.

Hij noemt het inmiddels een "cool onderdeel" van het wielrennen. "Ik houd van tijdrijden", zegt Van der Poel donderdag in Kopenhagen. "Het begint in bepaalde opzichten op Formule 1 te lijken. Je moet de laatste technologische snufjes hebben en de beste aerodynamica, anders kun je niet winnen."

Tijdrijden is nooit een prioriteit geweest voor het multitalent op een fiets, maar het afgelopen jaar heeft hij bewezen dat hij ook in deze discipline bij de besten kan horen. In de Tour van 2021 werd hij vijfde in een chronorace van 27,2 kilometer en dit seizoen deed hij het nog wat beter in de twee tijdritten van de Giro d'Italia (tweede en derde).

De Ronde van Frankrijk begint vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer door het centrum van Kopenhagen. Het bochtige parcours spreekt in het voordeel van Van der Poel, maar de kopman van Alpecin-Deceuninck (zoals zijn ploeg sinds deze week heet) verwacht niet dat hij kan meedoen om de winst, en daarmee de eerste gele trui.

"Ik heb het vermogen om in een tijdrit in de top tien te eindigen, maar om echt top te zijn moet je er het hele jaar mee bezig zijn. En dat lukt mij momenteel niet", aldus Van der Poel. "We hebben wel stappen gezet in het tijdrijden, maar ik geloof er niet in dat ik morgen de echte specialisten kan verslaan. Als ik tien tot twintig seconden verlies op de winnaar, zou dat al een goede prestatie zijn."

Van der Poel kijkt uit naar kasseienetappe

Als Van der Poel zijn tijdverlies inderdaad kan beperken, houdt hij zicht op een herhaling van zijn huzarenstukje van de Tour van vorig jaar. Toen won hij de tweede etappe en was hij vervolgens zes dagen de klassementsleider.

"Als ik morgen een goede tijdrit rijd en in de top tien eindig, dan is het nog steeds mogelijk om later in de eerste week het geel te pakken", aldus 'VDP'. "Maar het wordt moeilijker dan vorig jaar."

Dat komt doordat Van der Poel een jaar geleden in de tweede etappe een finish kreeg die op zijn lijf geschreven was, met aankomst op de korte en steile Mûr-de-Bretagne. Dit jaar volgen er na de openingstijdrit drie relatief vlakke etappes. Pas in de vijfde rit, die over meerdere kasseistroken gaat, lijkt Van der Poel echt een slag te kunnen slaan.

"Ik kijk heel erg uit naar die etappe", aldus de Nederlander. "Dat is de eerste rit waarin er weer grote verschillen gemaakt kunnen worden. Ik hoop dat ik die dag nog steeds goed genoeg in het klassement sta om voor het geel te gaan."

Van der Poel wil vooral weer plezier maken

Het belangrijkste doel voor Van der Poel is om een rit te winnen. Hij herhaalde donderdag nog maar eens dat hij geen ambities heeft voor het puntenklassement. "Dat plan is niet veranderd, ik ga niet meedoen om de groene trui."

"Ik wil vooral weer veel plezier maken op de fiets, zoals ik ook in de Giro heb gedaan. Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren op twee grote rondes vlak echter elkaar, maar ik voel me goed en hoop mooie dingen te laten zien."

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De eerste renner start om 16.00 uur. Titelverdediger Tadej Pogacar begint om 19.05 uur als laatste aan zijn rit tegen de klok.

