Annemiek van Vleuten heeft er bewust voor gekozen om over twee jaar in Parijs haar olympische tijdrittitel niet te verdedigen. De Nederlandse, die woensdag bekendmaakte dat ze eind 2023 een punt achter haar loopbaan zet, wil graag stoppen op haar hoogtepunt.

"Sommige mensen zullen zich vast afvragen waarom ik vóór de Spelen in Parijs stop. Mijn carrière heeft altijd gedraaid om het vinden van motiverende langetermijnprojecten waar ik mijn energie in kan steken. Mijn loopbaan is nooit gericht op specifieke doelen of wedstrijden", verklaart de 39-jarige Van Vleuten.

"De hoofdreden om te stoppen, is dat ik graag mijn carrière wil beëindigen als ik nog op mijn top zit. Ik wil het proces bij Movistar afronden en daarna naar nieuwe uitdagingen zoeken in het leven. Ik weet zeker dat ik met een klein traantje zal afsluiten, want ik houd van deze sport."

Van Vleuten veroverde vorig jaar zomer in Tokio de olympische titel in het tijdrijden. Daarmee nam ze revanche voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, toen ze in de wegwedstrijd in leidende positie hard onderuitging en het goud naar Anna van der Breggen zag gaan. In Tokio eindigde Van Vleuten met zilver in de wegrace.

Annemiek van Vleuten besluit te stoppen op haar hoogtepunt. Annemiek van Vleuten besluit te stoppen op haar hoogtepunt. Foto: Getty Images

'Zou zonde zijn om nu te stoppen bij Movistar'

De drievoudig wereldkampioene begon in 2021 bij Movistar en won sindsdien onder meer de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Van Vleuten is voor haar gevoel nog niet klaar bij de Spaanse wielerploeg en besloot het laatste jaar uit haar wielercarrière daar door te brengen.

"Ik wil nog meer bijdragen aan dit team, zoals ik de laatste twee jaar ook heb gedaan. Dat is de reden waarom ik nog een jaar heb bijgetekend. We hebben de weg omhoog ingezet en het zou zonde zijn om halverwege dat proces te stoppen. Twee jaar voelt wat kort, drie seizoenen is een mooiere periode", vindt Van Vleuten.

Van Vleuten vervolgt haar seizoen donderdag met de vrouweneditie van de Giro d'Italia. Een maand later volgt de Tour de France Femmes. Later dit seizoen - van 18 tot en met 25 september - staan in Australië de WK wielrennen op het programma.