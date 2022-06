Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. De olympische kampioene verlengt haar contract bij Movistar, maar zet eind 2023 een punt achter haar loopbaan.

"Ik had nog niet het gevoel dat ik direct wilde stoppen", aldus de 39-jarige Van Vleuten. "Ik ben nog steeds super gemotiveerd, maar ik ben me er ook van bewust van dat er een moment komt dat ik moet stoppen. En het past beter bij mij om te stoppen als ik nog op topniveau ben."

Van Vleuten geldt al jaren als een van Nederlands succesvolste rensters. Ze won vorig jaar onder meer goud in de tijdrit en zilver in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. Door het besluit zal ze haar titel niet verdedigen op de Spelen van 2024 in Parijs.

"Sommige mensen zullen verbaasd zijn dat ik uitgerekend voor de Spelen in Parijs stop. Maar voor mij ging mijn carrière altijd om het vinden van motiverende langetermijnprojecten. Zo'n project heb ik bij Movistar gevonden. Het gaat mij niet alleen om specifieke koersen."

Van Vleuten rijdt sinds augustus 2020 bij Movistar, dat ze verruilde voor Mitchelton-Scott. Bij de Spaanse ploeg liep haar contract dit jaar af, maar dankzij de verlenging blijft ze tot eind 2023 koersen.

Momenteel bereidt Van Vleuten zich voor op de Giro d'Italia Donne, een van de belangrijkste koersen voor het vrouwenpeloton. De koers, die Van Vleuten al twee keer op haar naam schreef, begint op 30 juni.