Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. De olympisch kampioene verlengt haar contract bij Movistar, maar zet eind 2023 een punt achter haar loopbaan.

"Ik had nog niet het gevoel dat ik direct wilde stoppen", aldus de 39-jarige Van Vleuten. "Ik ben nog steeds supergemotiveerd, maar ik ben me er ook van bewust dat er een moment komt dat ik moet stoppen. En het past beter bij mij om te stoppen als ik nog op topniveau ben."

Van Vleuten geldt al jaren als een van Nederlands succesvolste rensters. Ze won vorig jaar onder meer goud in de tijdrit en zilver in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. Door het besluit zal ze haar titel niet verdedigen op de Spelen van 2024 in Parijs.

Van Vleuten rijdt sinds 2021 bij Movistar, waar haar contract dit jaar afliep. Bij de Spaanse formatie beleeft Van Vleuten een uitstekend seizoen. Ze schreef dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik, Omloop Het Nieuwsblad en een rit en de eindwinst in de wielerweek van Valencia op haar naam.

Van Vleuten is bezig aan vijftiende jaar als prof

Als Van Vleuten eind 2023 een punt achter haar carrière zet, maakt ze een einde aan zestien jaar in het peloton. De Wageningse begon haar loopbaan in 2008 bij de Nederlandse ploeg Vrienden van het Platteland en is inmiddels bij Movistar de nummer één van de UCI-ranking.

Van Vleuten veroverde in haar loopbaan zeven WK-medailles, waaronder drie wereldtitels. In 2017 en 2018 was ze de beste in de individuele tijdrit en een jaar later kroonde de Wageningse zich tot wereldkampioen op de weg.

In 2016 bij de Spelen in Rio de Janeiro was Van Vleuten al heel dicht bij haar eerste olympische titel, maar ze ging in de afdaling in leidende positie hard onderuit. Het goud ging toen naar Anna van der Breggen.

Momenteel bereidt Van Vleuten zich voor op de Giro d'Italia Donne, een van de belangrijkste wedstrijden voor het vrouwenpeloton. De koers, die Van Vleuten al twee keer op haar naam schreef, begint donderdag. Eind juli staat de Tour de France voor vrouwen op het programma.