Wielerploegen die tijdens de Tour de France binnen zeven dagen te maken krijgen met één of meer positieve coronatests van renners hoeven niet meer bang te zijn dat de hele ploeg uit koers wordt gezet. De UCI maakte dinsdag bekend dat die maatregel wordt geschrapt.

Wel zullen er bij alle ploegen verplichte coronatests komen. Twee dagen voor de start van de Tour in Kopenhagen wordt van alle renners en het personeel verlangd dat ten minste één negatieve antigeentest kan worden overlegd.

Hetzelfde protocol wordt gevolgd op de tweede (11 juli) en derde rustdag (18 juli). Als uit de antigeentest blijkt dat iemand corona heeft, moet zo snel mogelijk een PCR-test volgen. De ploegdokter, de arts van de Tour en de medisch directeur van de UCI beslissen vervolgens wat er verder moet gebeuren.

Vorig jaar had de organisatie nog het recht om een hele ploeg uit de wedstrijd te zetten als binnen een week twee of meer renners positief werden getest op corona. In 2020 waren de regels nog strenger. Toen volgde uitsluiting na twee positieve tests binnen de zogenoemde teambubbel, waartoe ook coaches, managers en verzorgers behoren.

UCI vraagt om voorzichtig te zijn

Hoewel de regels dus wat zijn versoepeld, roept de wielerbond UCI alle betrokkenen ertoe op een mondkapje te dragen, voldoende afstand te bewaren en regelmatig de handen te desinfecteren.

"Hoewel de situatie minder zorgwekkend is dan tijdens het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, moeten we waakzaam blijven", zegt UCI-voorzitter David Lappartient. "Met dit in gedachten, roep ik iedereen ertoe op alle bepalingen van onze gezondheidsprotocollen nauwgezet te blijven respecteren."

Het eerste coronageval voor de start van de Tour werd al geconstateerd: Tim Declercq testte dinsdag positief en wordt bij zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl vervangen door Florian Sénéchal.

Het nieuwe protocol van de UCI wordt tijdens de Tour de France voor het eerst toegepast, maar geldt ook voor andere koersen.