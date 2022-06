Tim Declercq gaat niet van start in de Tour de France. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl is positief getest op het coronavirus.

Declercq is de eerste renner die de Tour de France moet missen vanwege het coronavirus. De 33-jarige Belg was al naar Kopenhagen afgereisd voor de start. Eenmaal daar testte hij positief op het virus.

De Franse kampioen Florian Sénéchal is de vervanger van Declercq, die een knechtenrol zou vervullen voor sprinter Fabio Jakobsen. De routinier zou voor de vierde keer meedoen aan de Tour de France.

Eerder dit jaar testte Declercq ook al positief op het coronavirus en kampte hij met een ontstoken hartzakje. Daardoor moest de Quick-Step-renner een groot deel van de klassiekers aan zich voorbij laten gaan.

De Tour de France gaat vrijdag van start in Kopenhagen met een individuele tijdrit. Op 24 juli is de finish in Parijs.