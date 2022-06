Taco van der Hoorn maakt vrijdag zijn debuut in de Tour de France. De 28-jarige Nederlander is opgenomen in de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert. Bij Alpecin-Fenix is de ploeg gebouwd rond kopman Mathieu van der Poel.

Voor Van der Hoorn wordt het zijn tweede grote ronde. Vorig jaar deed de Rotterdammer mee in de Giro d'Italia. Daar verraste hij door na een succesvolle vlucht de derde etappe te winnen.

Alexander Kristoff is de kopman van Intermarché-Wanty-Gobert. De 34-jarige Noor begint aan zijn negende Tour de France. Kristoff won al vier etappes in de Tour en droeg twee jaar geleden ook even de gele trui.

Naast Kristoff en Van der Hoorn bestaat de selectie van de Belgische ploeg uit de Noor Sven Erik Bystrøm, de Belg Kobe Goossens, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, de Italiaan Andrea Pasqualon, de Fransman Adrien Petit en de Duitser Georg Zimmermann.

Mathieu van der Poel droeg vorig jaar de gele trui in de Tour. Mathieu van der Poel droeg vorig jaar de gele trui in de Tour. Foto: Getty Images

Van der Poel moet Alpecin aan succes helpen

Van der Poel gaat, zoals hij eerder al aangaf, na de Giro d'Italia ook de Tour de France rijden. Samen met sprinter Jasper Philipsen is hij de blikvanger van Alpecin-Fenix. Belgisch kampioen Tim Merlier, die vorig jaar nog een massasprint won, valt buiten de boot.

De Tour-ploeg is rond de twee kopmannen gebouwd. Ze krijgen de komende drie weken steun van de Belgen Edward Planckaert en Guillaume Van Keirsbulck, de Zwitser Silvan Dillier, de Oostenrijker Michael Gogl, de Italiaan Kristian Sbaragli en de Duitser Alexander Krieger.

Van der Poel hoopt op een Tour de France zoals vorig jaar, toen hij op indrukwekkende wijze zegevierde op de Mûr-de-Bretagne en zes dagen in de gele trui reed. Daarna stapte hij af met het oog op de Olympische Spelen.

Van der Poel reed dit seizoen de Ronde van Italië uit. Hij won de eerste etappe en droeg drie dagen het roze. Na de Giro reed hij geen wedstrijden meer.