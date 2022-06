De huizen van een aantal renners en stafleden van wielerploeg Bahrain Victorious zijn maandag door de politie doorzocht. Dat gebeurde vlak voor de start van de Tour de France, die vrijdag in Kopenhagen begint.

De huiszoekingen lijken verband te houden met een onderzoek dat vorig jaar door de Franse politie tijdens de Tour de France werd gedaan. In de slotweek vond toen een inval plaats in het rennershotel van de WorldTour-formatie.

Dat gebeurde in opdracht van de openbaar aanklager in Marseille. Na de invallen werd er een onderzoek geopend naar "de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes, zonder medische doeleinden".

Bahrain Victorious meldt dat het daarna nooit op de hoogte is gesteld van de resultaten. Dat uitgerekend enkele dagen voor de Tour-start huizen worden doorzocht, is volgens de ploeg geen toeval.

'Ons imago wordt bewust geschaad'

"Dat deze huiszoekingen vlak voor de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar plaatsvinden, is slecht voor de reputatie van de betrokken personen en van de hele ploeg", staat in een verklaring op de website van Bahrain Victorious.

"We zijn van mening dat de timing van dit onderzoek tot doel heeft om bewust ons imago te schaden. We hebben altijd volledig meegewerkt aan alle procedures van de bevoegde instanties, maar na ruim een jaar is er nog geen enkel resultaat. Dat het onderzoek nu weer wordt hervat, doet twijfels rijzen over het doel ervan."

Bij Bahrain Victorious staat met Wout Poels één Nederlandse renner onder contract. Hij maakt geen deel uit van de selectie voor de Tour de France.