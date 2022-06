Riejanne Markus heeft maandag haar aflopende contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. Het is voor de 27-jarige renster een nieuw hoogtepunt nadat ze zich zaterdag tot Nederlands kampioen op de weg had gekroond.

"Ik voel me thuis in deze ploeg. De aanpak en familiaire sfeer passen goed bij me. We worden zowel op sportief als mentaal vlak gecoacht", verklaart Markus haar contractverlenging bij de Nederlandse ploeg.

"Daardoor ben ik de afgelopen anderhalf jaar niet alleen als renster, maar ook als mens gegroeid. Ik krijg bovendien alle ruimte om me te ontwikkelen in de discipline die ik het allerleukst vind: tijdrijden."

Twee dagen voor het binnenhalen van de Nederlandse titel op de weg had Markus achter winnaar Ellen van Dijk al NK-zilver op de tijdrit gepakt. Ze hoopt zich op dat onderdeel te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en wil een betere klassementsrenner worden.

"Ik heb er vertrouwen in dat deze omgeving daarvoor de juiste is", zegt ze. "Ik rijd graag voor een kopvrouw als Marianne Vos, maar het is ook lekker om af en toe voor jezelf te kunnen rijden. Binnen Jumbo-Visma zijn die mogelijkheden er."

Markus, die sinds 2020 voor Jumbo-Visma koerst en zich momenteel voorbereidt op de Tour de France, veroverde zaterdag de nationale wegtitel door af te rekenen met medevluchter Shirin van Anrooij. Ze volgde Amy Pieters op.