Tim Merlier is zondag Belgisch kampioen op de weg geworden. De 29-jarige renner van Alpecin-Fenix was de sterkste in een massasprint. Mark Cavendish triomfeerde op grootse wijze in Groot-Brittannië, Peter Sagan prolongeerde zijn titel in Slowakije en toptalent Carlos Rodríguez soleerde naar de winst in Spanje.

Merlier hield 208,7 kilometer van en naar Middelkerke Jordi Meeus (tweede) net achter zich in de massasprint. Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen werd derde.

In de finale probeerde Remco Evenepoel weg te rijden uit een kopgroep, maar hij slaagde niet in zijn plan. Op 4 kilometer van de finish werden de vluchters gegrepen, waarna Merlier de sterkste was in de massasprint.

Voor Merlier is het zijn tweede nationale titel op de weg. Drie jaar geleden werd hij in Gent voor het eerst Belgisch kampioen.

Titelverdediger Wout van Aert sloeg het Belgisch kampioenschap met het oog op de Tour de France uit voorzorg over. De Jumbo-Visma-renner raakte vorig weekend tijdens een training met zijn knie het stuur en ondervond daar een aantal dagen last van. De schade valt mee, maar toch is hij genoodzaakt om het rustig aan te doen.

Overzicht nationale kampioenen in het buitenland België: Tim Merlier

Duitsland: Nils Politt

Frankrijk: Florian Sénéchal

Italië: Filippo Zana

Spanje: Carlos Rodríguez

Denemarken: Alexander Kamp

Eritrea: Merhawi Kudus

Japan: Yukiya Arashiro

Noorwegen: Rasmus Tiller

Oostenrijk: Felix Grossschartner

Portugal: João Almeida

Slowakije: Peter Sagan

Tsjechië: Matej Zahálka

Zwitserland: Robin Froidevaux

Groot-Brittannië: Mark Cavendish

Attente Cavendish maakt indruk

Cavendish legde beslag op de nationale wegtitel in Groot-Brittannië. De winnaar van 34 ritten in de Tour de France deed dat op imponerende wijze door de hele wedstrijd attent te koersen en vaak zelf het initiatief te nemen in de achtervolging. Na een spannende slotfase rekende de voormalig wereldkampioen in de sprint af met Samuel Watson en Alexandar Richardson. De wedstrijd werd verreden in het zuidwesten van Schotland.

Het is nog altijd onduidelijk of de 37-jarige Cavendish deel uitmaakt van de Tour de France-selectie van Quick-Step Alpha Vinyl. De Belgische ploeg lijkt in de massasprints Fabio Jakobsen naar voren te schuiven.

Cavendish kroonde zich eerder in 2013 tot nationaal kampioen op de weg. Zowel in 2015 als in 2016 moest de sprinter met de tweede plaats genoegen nemen.

Van corona herstelde Sagan prolongeert titel

Sagan veroverde voor de achtste keer de nationale titel in Slowakije. De drievoudig wereldkampioen declasseerde de concurrentie. Lukás Kubis werd op 1 minuut en 42 seconden tweede. Sagan is dus hersteld van zijn coronabesmetting, waarmee hij een week geleden uit de Ronde van Zwitserland stapte.

In Spanje ging Rodríguez met de nationale titel aan de haal. De 21-jarige renner van INEOS Grenadiers reed op Mallorca in de finale weg uit een kleine kopgroep en kwam solo over de finish.

Rodríguez bleef Jesús Herrada (tweede) en Alex Aranburu (derde) 51 seconden voor. Hij volgt Omar Fraile op als Spaans kampioen.

Filippo Zana zorgde voor een verrassing in Italië. De 23-jarige renner van Bardiana-CSF-Faizanè troefde Lorenzo Rota (tweede) en Samuele Battistella (derde) af in de sprint van een kopgroep.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de opmerkelijke finish van het Eritrees kampioenschap te bekijken.

Tesfatsion gunt Kudus zege in Eritrea

Het kampioenschap in Eritrea kende een opmerkelijk slot. Merhawi Kudus kreeg de overwinning in de schoot geworpen, want zijn vluchtgenoot Natnael Tesfatsion besloot niet te sprinten en Kudus de titel te gunnen.

Voor Biniam Girmay zat er geen dubbelslag in na zijn overwinning in de nationale tijdrit. De winnaar van Gent-Wevelgem deed er alles aan om Kudus en Tesfatsion terug te halen, maar kwam er in de laatste ronde niet meer aan te pas.

In Frankrijk was er succes voor Florian Sénéchal. De 28-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl bleef Anthony Turgis (tweede) en Axel Zingle (derde) voor in de sprint van een kopgroep van vijf renners.

Nils Politt triomfeerde in Duitsland. Hij soleerde naar de winst, nadat hij in de finale was weggereden van zijn vluchtgenoot Nikias Arndt. Titelverdediger Maximilian Schachmann ontbrak door een coronabesmetting.