Riejanne Markus vindt het heel bijzonder dat ze zich zaterdag bij de NK wielrennen kroonde tot opvolger van Amy Pieters. De nieuwe Nederlands kampioene op de weg is goed bevriend met Pieters, die door een trainingsongeluk in een lang en zwaar revalidatietraject zit en haar titel niet kon verdedigen.

"Ik heb vandaag veel aan Amy gedacht", zei de 27-jarige Markus na de 124,5 kilometer lange koers in Drenthe. "Ik ben heel blij dat ik haar kan opvolgen en ik hoop dat ze trots op me is. Deze is voor haar."

De wegrit bij de vrouwen stond voor een groot deel in het teken van Pieters. Voor de start was er een eerbetoon aan de kampioene van vorig jaar en werd bekendgemaakt dat familie, vrienden en de ploeg van Pieters een crowdfundingactie hebben opgezet voor de 31-jarige renster.

De Noord-Hollandse liep in december zwaar hersenletsel op bij een valpartij tijdens een training in Spanje. Ze moest een operatie ondergaan, lag maandenlang in coma en zet nu langzaamaan stapjes in haar herstel. De rijdster van SD Worx kan momenteel niet praten en zit in een rolstoel, maar communicatie is wel weer mogelijk.

"Afgelopen winter had ik het moeilijk na het ongeluk", aldus Markus. "Het was een bizarre periode en ik mis mijn goede vriendin op de fiets en daarbuiten. Maar mijn ploeg (Jumbo-Visma, red.) steunt me enorm. 'Ga knokken voor Amy', zeiden ze. Dat heb ik gedaan."

Bij het eerbetoon aan Pieters voor de start had Markus het lastig. "Dat was heel emotioneel, maar ook mooi. Ik hoop dat ik volgende week weer bij Amy langs kan gaan. Vorig jaar heb ik na de NK een feestje gevierd met haar. Ik hoop dat ze nu een feestje gaat vieren vanwege mijn overwinning."

Uitslag NK-wegrit 1. Riejanne Markus

2. Shirin van Anrooij z.t.

3. Lorena Wiebes +7 sec

4. Marianne Vos +9 sec

5. Nina Kessler z.t.

6. Lucinda Brand +11 sec

7. Ellen van Dijk +12 sec

8. Thalita de Jong z.t.

9. Karlijn Swinkels +13 sec

10. Maaike Boogaard +14 sec

'Alles klopte vandaag'

Markus boekte de mooiste overwinning uit haar carrière door in de sprint op de VAM-berg af te rekenen met haar medevluchter Shirin van Anrooij. Het duo was in de laatste ronde van 14 kilometer weggereden uit het flink uitgedunde peloton en bleef net uit de greep van de achtervolgers.

"Het NK is altijd een moeilijke wedstrijd. Er gebeurt van alles", zei Markus. "Ook nu veranderde het koersbeeld continu, maar dat maakt deze wedstrijd ook speciaal. Ik voelde me goed vandaag en zat vaak mee. Dat het in de finale lukte om het af te maken, is heel bijzonder. Ik ben zo blij, niet normaal."

De winnares koos er in de laatste kilometers voor om amper nog over te nemen en de pas twintigjarige Van Anrooij bijna al het kopwerk te laten doen.

"In de slotfase was het verstandig om niet te veel op kop te komen, omdat Marianne (haar ploeggenoot Marianne Vos, red.) er nog achter zat. Het was zaak om het hoofd koel te houden. Alles klopte vandaag. Geweldig dat ik de rest van mijn leven rood-wit-blauwe mouwtjes mag dragen."