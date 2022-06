Riejanne Markus is zaterdag voor het eerst Nederlands kampioene op de weg geworden. De 27-jarige renster klopte haar zeven jaar jongere medevluchter Shirin van Anrooij op de VAM-berg en is de opvolger van Amy Pieters.

Markus (Jumbo-Visma) en Van Anrooij (Trek-Segafredo) reden in de laatste ronde van 14 kilometer rond het Drentse Wijster weg uit een flink uitgedund peloton. De koplopers hadden nooit een grote voorsprong, maar bleven wel uit de greep van de achtervolgers.

In het sprintje op de VAM-berg ging Markus als eerste aan en was ze net wat sneller dan toptalent Van Anrooij. Lorena Wiebes eindigde op zeven seconden als derde en Marianne Vos werd op negen seconden vierde.

Voor de start van de 124,5 kilometer lange koers werd er uitgebreid stilgestaan bij titelverdedigster Pieters. De 31-jarige Noord-Hollandse liep afgelopen december bij een trainingsongeluk zwaar hersenletsel op. De renster van SD Worx is bezig is aan een lang revalidatietraject, kan momenteel niet praten en zit in een rolstoel. Voor de NK-wegrit maakte haar ploeg bekend dat er een crowdfundingactie is gestart om het herstel van Pieters te steunen.

Annemiek van Vleuten deed zaterdag niet mee in Drenthe. De NK paste niet in het programma van de kampioene van 2012, die zich de komende weken richt op de Giro d'Italia (30 juni-10 juli) en de Tour de France (24-31 juli).

De mannen reden vrijdag al hun wegrit bij de NK. Ook toen ging de titel naar Jumbo-Visma; Pascal Eenkhoorn won goud.

Uitslag NK-wegrit 1. Riejanne Markus

2. Shirin van Anrooij z.t.

3. Lorena Wiebes +7 sec

4. Marianne Vos +9 sec

5. Nina Kessler z.t.

6. Lucinda Brand +11 sec

7. Ellen van Dijk +12 sec

8. Thalita de Jong z.t.

9. Karlijn Swinkels +13 sec

10. Maaike Boogaard +14 sec

Koplopers krijgen weinig ruimte bij wegrit

De vrouwen reden zaterdag acht rondes over een parcours van 14 kilometer, met in elke omloop twee beklimmingen van de VAM-berg. De rensters maakten er een levendige wegrit van, waarin vluchters weinig ruimte kregen.

Pas op 40 kilometer van de streep sloeg een aanvaller een aardig gat. Vos reed een voorsprong van vijftig seconden bij elkaar, maar met nog 21 kilometer te gaan zakte de kampioene van 2006, 2008, 2009 en 2011 terug in het peloton.

In de laatste ronde waren er vooraan nog maar 21 rensters over en zetten Van Anrooij en Markus een geslaagde aanval op. Het duo begon met twaalf seconden voorsprong aan de laatste twee klimmetjes en dat bleek genoeg om voor de zege te kunnen spurten.

Markus deed in de absolute finale weinig kopwerk meer en dat bleek de juiste tactiek. In de sprint hield ze net genoeg over om Van Anrooij te kloppen. Voor Markus, die woensdag zilver pakte bij het NK tijdrijden, is het haar eerste zege van het jaar en pas de zesde overwinning uit haar carrière.