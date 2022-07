In de tweede etappe van de Tour de France lijken de sprinters aan zet. De nagenoeg vlakke rit vanuit Roskilde naar Nyborg telt een aantal kleine klimmetjes, maar dat zal de snelle mannen niet in de weg staan. Veel ogen zijn gericht op Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Na 63 kilometer vlak rijden in de tweede etappe verwerken de renners binnen 25 kilometer de drie klimmetjes van de dag: de Côte d'Asnæs Indelukke, Côte d'Høve Stræde en de Côte de Kårup Strandbakke. Hierna gaat het over vlakke wegen naar eindbestemming Nyborg.

Als er een stevige wind staat, dan kan dat een behoorlijk effect hebben op het wedstrijdverloop. Het parcours gaat veelal langs de kust en vlak voor de finish moeten de renners over de Grote Beltbrug, een 18 kilometer lange brug over de zeestraat Grote Belt.

De wind heeft vrij spel op de brug, maar de vraag is of de windrichting en -kracht gunstig zal zijn voor waaiervorming. Zo niet, dan is het zeer waarschijnlijk dat de etappe uitmondt in een massasprint.

Eerste duel tussen Groenewegen en Jakobsen?

Bij een massasprint zijn alle ogen gericht op Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) en Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco). De twee Nederlandse sprinters gaan voor het eerst sinds de veelbesproken valpartij van Jakobsen bij de Ronde van Polen in augustus 2020 met elkaar strijden in een grote ronde.

Een van de concurrenten voor de twee Nederlanders komt uit de ploeg van Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen van Alpecin-Deceuninck won dit jaar al onder meer twee etappes in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Ook Caleb Ewan (Lotto Soudal), die in zijn carrière al vijf etappes in de Tour de France op zijn naam schreef, zal azen op de zege in Nyborg. De Australiër heeft in 2022 al vijf overwinningen op zijn erelijst staan.

Officiële starttijd 2e etappe: 12.35 uur

Finishtijd 2e etappe: Rond 17.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Fabio Jakobsen

⭐⭐ Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Jasper Philipsen

⭐ Mads Pedersen, Danny van Poppel, Wout van Aert

