Pascal Eenkhoorn is vrijdag in Drenthe Nederlands kampioen op de weg geworden. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma klopte op de VAM-berg Daan Hoole in een sprintje. Taco van der Hoorn werd derde.

Eenkhoorn en Hoole, die woensdag brons pakte op de tijdrit, reden met nog zo'n 25 kilometer te rijden weg uit een kopgroep van veertien renners. Een vijftal zette nog wel de achtervolging in, maar wist het leidende duo niet meer te achterhalen.

Voor Eenkhoorn is het na vier eerdere overwinningen in kleinere koersen de mooiste zege in zijn carrière. De renner uit Genemuiden kan zijn rood-wit-blauwe tenue volgende maand niet tonen in de Tour de France, want hij is niet geselecteerd door Jumbo-Visma.

Het is voor de tweede keer op rij dat Jumbo-Visma, dat met verreweg de meeste renners aan de start staat, de wegtitel grijpt. Vorig jaar bezorgde Timo Roosen de Nederlandse WorldTour-ploeg de eerste Nederlandse titel sinds 2016.

De wegwedstrijd voor elite mannen werd dit jaar op vrijdag verreden in plaats van op zondag. De verschuiving heeft vooral te maken met de TT Assen komend weekend. Daarnaast gaat de Tour de France al volgende week vrijdag in Kopenhagen van start.

De Nederlandse tijdrittitel ging woensdag naar Bauke Mollema. De 35-jarige renner was verrassend te sterk voor topfavoriet Tom Dumoulin. De vrouwelijke profs rijden op zaterdag hun wegwedstrijd, nadat Ellen van Dijk woensdag de tijdrit won.

Pascal Eenkoorn en Daan Hoole zij aan zij op de VAM-berg. Foto: ANP

Dumoulin maakt deel uit van vroege vlucht

Dumoulin, die na het seizoen een punt achter zijn carrière zet en dus zijn laatste NK reed, toonde zich in de beginfase van de 193,8 kilometer lange titelstrijd zeer actief. Hij maakte deel uit van een vroege vlucht met daarin ook onder anderen titelverdediger Roosen.

De groep kreeg een voorsprong van twee minuten, maar zag de marge toch weer slinken. Dumoulin verdween voorin, gevolgd door nog enkele renners. Op ruim 50 kilometer voor de finish maakten Ramon Sinkeldam en Mike Teunissen de sprong naar de kopgroep, die toen uit dertien man bestond met vijf renners van Jumbo-Visma.

Niet veel later volgde Eenkhoorn hun voorbeeld en werd de overtalsituatie nog rianter. Van der Hoorn deed een eerste poging weg te rijden. De winnaar van een Giro-etappe in 2021 was een van de zes eenlingen in de kopgroep.

Tom Dumoulin in actie op de VAM-berg. Foto: ANP

Eenkhoorn wint sprint op kasseitjes

Hoole was de volgende aanvaller, Jumbo stuurde Eenkhoorn mee. Het tweetal had binnen de kortste keren een halve minuut. Achter hen wilde Riesebeek nog wel op zoek naar de koplopers, maar de bij hem rijdende Jumbo-mannen Oomen en Teunissen hadden vertrouwen in Eenkhoorn.

Op 14 kilometer voor de streep sloten Van der Hoorn en Bart Lemmen aan bij de drie achtervolgers, maar het gat met de vluchters was te groot. Vooraan nam Hoole de kop met nog 1 kilometer te gaan. Eenkhoorn volgde, versnelde op de kasseitjes en won overtuigend.

"Dit is gaaf. Hij komt een beetje onverwacht. Maar het was mooi om het af te ronden", reageerde Eenkhoorn bij de NOS. "Het is een eer en heel mooi om in de Nederlandse wielergeschiedenis te staan."