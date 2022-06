Wout van Aert gaat zondag niet van start op het Belgisch kampioenschap op de weg. De titelverdediger wil geen risico's nemen met het oog op de Tour de France, die over een week begint.

De 27-jarige Van Aert raakte vorig weekend tijdens een training in het Franse Tignes met zijn knie het stuur en ondervond daar de laatste dagen last van. Volgens de renner van Jumbo-Visma valt de schade mee, maar toch is hij genoodzaakt om het rustig aan te doen.

"Ik vind het echt jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen. Ik zou normaal gesproken nooit afzeggen voor het Belgisch kampioenschap", reageert Van Aert, die in 2021 voor het eerst de strijd om de nationale titel op de weg won.

"Maar als ik de Tour niet in gevaar wil brengen, is dit het verstandigste besluit", aldus Van Aert. De renner uit Herentals hoopt in juli voor de vierde keer aan de Tour de France mee te doen. Hij schreef in zijn eerdere drie deelnames al zes etappes op zijn naam.

Van Aert maakt in Frankrijk onderdeel uit van de Jumbo-selectie, die met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard twee kopmannen kent. De ploeg wordt gecompleteerd door Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte.

De 109e editie van de Tour de France begint vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

