Tom Dumoulin benadrukt woensdag na zijn tweede plek bij het NK tijdrijden in Emmen dat hij nog volop gemotiveerd is om zijn loopbaan mooi te beëindigen. De 31-jarige renner zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière, maar wil vooral bij de WK in Australië nog één keer uithalen.

"Ik haal nog altijd alles uit de kast om te presteren, met mijn motivatie is niets mis", zei Dumoulin. "Er komen nog een paar mooie wedstrijden aan en me daarvoor opladen is geen probleem. Ik heb aangekondigd dat ik stop, maar wil mijn loopbaan wel mooi afsluiten. Ik heb de teugels nog niet laten vieren."

De Limburger reed in Drenthe zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij begin deze maand zijn aanstaande afscheid bekendmaakte. De titelverdediger hoopte zijn vijfde nationale tijdrittitel te veroveren, maar hij moest verrassend buigen voor Bauke Mollema. De 35-jarige debutant bij het NK tijdrijden was over 29,4 kilometer liefst 31 seconden sneller dan Dumoulin.

Een rugblessure, waardoor Dumoulin vorige maand in de Giro d'Italia vroegtijdig moest afstappen, had een goede voorbereiding op het NK in de weg gestaan.

"Ik had gehoopt met twee weken rust goed te kunnen herstellen en hoopte hier op meer. Maar je boet meteen in aan niveau als je niet voluit kunt trainen. Je houdt jezelf in feite voor de gek. Maar ik ben nog wel gewoon tweede, hè", zei hij met een lachje.

Uitslag NK tijdrijden 1. Bauke Mollema: 33.03 min

2. Tom Dumoulin: +0.31 min

3. Daan Hoole: +0.33 min

4. Jos van Emden: +0.45 min

5. Elmar Reinders: +0.51 min

6. Julius van den Berg: +0.52 min

7. Marien Bogerd: +1.00 min

8. Brian Megens: +1.01 min

9. Tim van Dijke: +1.11 min

10. Sebastian Langeveld: +1.18 min

'Ik bewaar mooie herinneringen aan Australië'

Zijn hoofddoel voor zijn afscheidsjaar volg pas over drie maanden. De WK in het Australische Wollongong (18-25 september) ziet de Giro-winnaar van 2017 als een mooie afsluiting.

"Ik reed mijn eerste WK als belofte ook in Australië. Ik bewaar er mooie herinneringen aan", aldus Dumoulin, die in 2010 zevende werd bij de WK tijdrijden voor beloften in Geelong.

Het plan was om richting de WK de Ronde van Polen en de Benelux Tour te rijden. Nu die laatste wedstrijd niet doorgaat, wordt er gezocht naar een andere route. De tijdrit op de EK in München (17 augustus) is een optie. "Maar het kan ook zijn dat ik in die periode me op hoogte ga voorbereiden op de WK", aldus Dumoulin.

De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in het tijdrijden vindt het niet meer dan logisch dat bondscoach Koos Moerenhout een plekje voor hem vrijhoudt in de selectie voor het WK tijdrijden.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Koos krijg, maar ik moet er ook voor rijden", zei Dumoulin tegen het AD. "Alle mensen die vinden dat ik die plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken.’’