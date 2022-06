Bauke Mollema heeft woensdag verrassend de Nederlandse titel in het tijdrijden veroverd. De 35-jarige renner, die in Emmen voor het eerst meedeed aan de NK tijdrijden, klopte titelverdediger en viervoudig kampioen Tom Dumoulin.

Mollema had 33 minuten en 3 seconden nodig voor het parcours van 29,4 kilometer in Drenthe. Daarmee was hij liefst 31 seconden sneller dan Dumoulin, die tweede werd.

De derde plek ging naar de 23-jarige Daan Hoole (33.36), die net als Mollema voor de Amerikaanse ploeg Trek-Segafredo rijdt. Jos van Emden eindigde net naast het podium. De kampioen van 2019 gaf twaalf seconden toe op Hoole en werd vierde.

Mollema staat vooral bekend als klimmer en niet als tijdrijder, maar hij liet de afgelopen jaren in etappekoersen zien dat hij ook in ritten tegen de klok tot de wereldtop kan behoren. Vorige maand werd hij in de Giro d'Italia vierde in een tijdrit van 17,4 kilometer, nadat hij in 2019 al een keer als derde was geëindigd in een chronorace in de Ronde van Italië.

Mollema boekte pas zijn tweede profzege in een individuele tijdrit. In 2016 won hij een lastige chronorace in de Ronde van Alberta, een kleine etappekoers in Canada.

De routinier van Trek-Segafredo is al sinds 2008 prof, maar hij had tot woensdag nog nooit meegedaan aan de NK tijdrijden. De wedstrijd paste nooit in zijn voorbereiding op de Tour de France. Zijn enige deelname aan het nationale tijdritkampioenschap was in 2006, toen hij bij de beloften als 28e en laatste eindigde.

Dumoulin neemt met zilver afscheid van NK tijdrijden

Dumoulin reed woensdag zijn laatste NK tijdrijden. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver in zijn favoriete discipline maakte begin deze maand bekend dat hij na dit seizoen stopt met wielrennen.

De 31-jarige Limburger hoopt dit jaar nog wel te scoren in een aantal koersen, bijvoorbeeld bij de WK tijdrijden in september in Australië.

Dumoulin was woensdag bij het eerste tussenpunt na 9 kilometer al tien seconden langzamer dan Mollema en dat verschil liep vervolgens alleen maar op. De kampioen van 2014, 2016, 2017 en 2021 was bij een vijfde titel alleen recordhouder geworden. Nu blijft hij op gelijke hoogte staan met Stef Clement, die ook vier keer goud pakte.

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel eerder op woensdag voor de vijfde keer naar Ellen van Dijk.