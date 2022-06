Ellen van Dijk is woensdag in Emmen op dominante wijze Nederlands kampioene tijdrijden geworden. Op een ruime afstand van de regerend wereldkampioene werd Shirin van Anrooij tweede en Riejanne Markus pakte het brons.

Met een tijd van 35.55 maakte Van Dijk haar favorietenrol meer dan waar in de rit van 29,4 kilometer door Emmen. Mede door de afwezigheid van Annemiek van Vleuten (andere prioriteiten) en titelverdedigster Anna van der Breggen (gestopt) bleek niemand in staat Van Dijk van de winst te houden.

Het betekent voor de 35-jarige Van Dijk de vijfde nationale titel op de tijdritfiets. De renster uit Woerden was vijftien jaar geleden voor het eerst de beste en won vervolgens ook in 2012, 2013 en 2018.

Voor de andere renners achter de superieure Van Dijk restte de strijd om de overige podiumplekken. De twintigjarige Van Anrooij noteerde 36.58 en eindigde daarmee boven de zeven jaar oudere Markus (37.33). Anouska Koster viel met 37.38 net buiten het podium.

Ellen van Dijk was superieur in Emmen. Ellen van Dijk was superieur in Emmen. Foto: ANP

Van Dijk nadert record Van Moorsel

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrouwen staat sinds 1991 op de kalender. Met zes gouden medailles is Leontien van Moorsel recordhouder. De Brabantse was van 1997 tot en met 2002 de beste Nederlandse in de race tegen de klok.

Van Dijk, die naast haar gouden medailles eerder zes keer zilver en één keer brons won, staat met vijf gouden plakken net achter Van Moorsel. Van Vleuten won de NK tijdrijden in totaal vier keer.

Bij de mannen is de eerste renner om 16.10 uur van start gegaan. Titelverdediger Tom Dumoulin is een van de kanshebbers in Emmen. De renner van Jumbo-Visma rijdt zijn laatste NK. Ook oud-winnaars Jos van Emden (2019) en Lieuwe Westra (2012 en 2013) zijn van de partij.