Lucinda Brand heeft dinsdag op bijzondere wijze de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De Nederlandse zag klassementsleider Kristen Faulkner in de laatste bocht van een kletsnatte bergetappe ten val komen en ging vervolgens aan de haal met de slotetappe en de eindzege.

Brand ging met een achterstand van vier seconden op Faulkner de laatste rit in en moest in de zware bergetappe over 98,5 kilometer dus iets ondernemen om een gooi te kunnen doen naar de eindzege in de Ronde van Zwitserland.

Op de slotklim naar Lantsch sprong Brand op 5,5 kilometer van de streep weg uit een groep met favorieten. Faulkner kon niet mee met de Nederlandse en zag haar achterstand oplopen naar zo'n veertig seconden.

In de laatste kletsnatte kilometers schudde Faulkner de concurrenten van zich af en dichtte ze in rap tempo het gat met Brand, waardoor het erop leek dat er een sprint om de eindzege zou volgen. Dat kwam er echter niet van: in de bochtige laatste 400 meter schoof Faulkner in de laatste bocht onderuit. Brand had toen net de kop overgenomen.

De Nederlandse reed vervolgens zonder problemen naar de overwinning en pakte ook de benodigde dertien bonificatieseconden. Faulkner kwam op vijftien seconden van Brand als tweede binnen.

Brand heerste in de Ronde van Zwitserland. De rijdster van Trek-Segafredo, die ook als veldrijdster bijzonder succesvol is, won zaterdag ook al de openingsrit van de rittenkoers. Een dag later verloor ze de leiderstrui in een individuele tijdrit. Op de laatste dag greep ze alsnog de eindzege.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de laatste kilometer te bekijken.