Julian Alaphilippe lijkt op tijd hersteld om mee te kunnen doen aan de Tour de France. De dertigjarige renner, die in april hard ten val kwam tijdens Luik-Bastenaken-Luik, maakt zondag zijn rentree bij het Frans kampioenschap.

Alaphilippe liep onder meer een klaplong, gebroken ribben en een gebroken schouderblad op bij de val in de voorjaarsklassieker. Hij verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis van Herentals, waarna hij wekenlang rustig aan moest doen.

Eind mei zei Alaphilippe al dat hij goede hoop had de Tour te halen. De regerend wereldkampioen sloot toen in de Sierra Nevada aan bij een trainingskamp van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Inmiddels gaat het zo goed met Alaphilippe dat hij klaar is voor zijn rentree, maar het is nog niet zeker of hij ook de Tour rijdt. Quick-Step Alpha Vinyl heeft nog niet bekendgemaakt welke acht renners behoren tot de Tour-selectie.

De Tour de France begint op vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.

Het Frans kampioenschap wordt zondag gehouden in Cholet, in het westen van het land. Er ligt een circuit van zo'n 20 kilometer, dat de renners twaalf keer moeten afleggen. Alaphilippe pakte de Franse titel nog nooit. In 2021 was de kampioenstrui een prooi voor Rémi Cavagna.