Amy Pieters heeft in de afgelopen twee maanden langzaamaan progressie geboekt in haar herstel. De 31-jarige renster kwam een half jaar geleden ten val tijdens een training in Spanje, waarbij ze ernstig hersenletsel opliep.

Eind april meldde Pieters' ploeg SD Worx dat er sprake van bewustzijn was en dat ze enigszins non-verbaal kon communiceren, mensen herkende, begreep wat er werd gezegd en steeds meer opdrachten kon uitvoeren.

Inmiddels is er "mondjesmaat progressie", zegt haar vader Peter Pieters dinsdag tegen de NOS. "Ze revalideert in Dordrecht, maar in de weekenden is ze nu thuis. Ze komen haar vrijdag brengen en wij brengen haar zondagavond weer terug. Dat is nu heel fijn. En dat is ook goed voor haar, dat merk je wel."

Volgens vader Pieters is er veel verschil met half maart, toen zijn dochter uit haar coma ontwaakte. De renster reageerde toen nog amper op haar omgeving, maar dat is nu anders.

"Heel langzaam is dat de laatste maanden verbeterd. Ze moest eerst zelf leren ademen, vervolgens moest ze leren eten en nu eet ze eigenlijk al volledig met ons mee. De volgende stap is dat ze zelf leert praten."

'Ze is vrij optimistisch en vrolijk'

Renster Pieters verloor bij de val op 23 december haar bewustzijn. Ze werd aan haar schedel geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten en was begin januari stabiel genoeg om naar Nederland te worden vervoerd.

Volgens haar vader zien de artsen vooruitgang, ook al kan Pieters bijvoorbeeld nog niets met haar rechterarm en -been. "Ze begrijpt steeds meer als je iets vraagt. Dan knikt ze ja of nee", vertelt hij.

"Je merkt ook steeds meer dat ze haar eigen wil weer heeft. Dat ze af en toe nee zegt. Wil je eten? Nee. Maar ondanks alles is ze vrij optimistisch, vrij vrolijk in de omgang."

Pieters is als baanrenster onder meer drievoudig wereldkampioene op de koppelkoers, samen met de vorig jaar gestopte Kirsten Wild. Het Nederlandse duo deed vorig jaar mee aan de olympische koppelkoers in Tokio, waar ze vierde werden.