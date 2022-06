Jumbo-Visma gaat met torenhoge ambities naar de Tour de France. De Nederlandse ploeg, die dinsdag zijn achtkoppige Tour-selectie bekendmaakte, jaagt op de gele trui, de groene trui én meerdere etappezeges.

"We hebben uiteenlopende ambities, dus we hebben gekozen voor renners die op verschillende terreinen het best uit de voeten kunnen", zegt Merijn Zeeman, de sportief directeur van Team Jumbo-Visma.

Met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard telt de selectie twee kopmannen, die zich al bewezen hebben in de Tour. Drievoudig Vuelta-winnaar Roglic werd in 2020 tweede in het eindklassement en in 2021 eindigde Vingegaard als nummer twee. Beide keren won Tadej Pogacar, die ook dit jaar de grote favoriet is.

Roglic kwam vorig jaar hard ten val, waardoor hij na de achtste etappe niet meer opstapte. Een dergelijk scenario mag dit jaar niet weer gebeuren, benadrukt Zeeman. "We moeten onze kopmannen veilig door de eerste hectische week loodsen, maar ook in staat zijn om het de andere Tour-favorieten in de bergen moeilijk te maken."

Wout van Aert won vorig jaar liefst drie Tour-etappes. Wout van Aert won vorig jaar liefst drie Tour-etappes. Foto: Getty Images

'Het wordt een speciale Tour'

Met Wout van Aert heeft Jumbo-Visma bovendien een troef in de strijd om de groene puntentrui, die weet wat het is om een Tour-etappe te winnen. De afgelopen drie edities reed de Belg in totaal liefst zes keer naar dagsucces. Zeeman: "Wout verdient voldoende steun in zijn jacht op ritzeges en de groene trui. Deze selectie is fit en in onze ogen in staat om onze ambities het best na te jagen."

De Tour-ploeg van Jumbo-Visma telt met Steven Kruijswijk slechts één Nederlander. De 35-jarige Brabander eindigde in 2019 als derde in het algemeen klassement, maar zal de komende Tour vooral als helper van Roglic en Vingegaard fungeren.

"Ik wil vooral in de tweede en de derde week, wanneer het echt bergop gaat, een belangrijke rol te spelen voor Primoz en Jonas", vertelt Kruijswijk. "Het wordt een speciale Tour. We gaan voor geel en groen en ik zal er alles aan doen om die ambities te verwezenlijken."

De Tour de France begint op vrijdag 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van de Deense hoofdstad Kopenhagen. Op 24 juli eindigt de ronde in Parijs.