Steven Kruijswijk is de enige Nederlander in de Tour de France-selectie van Jumbo-Visma, die dinsdag is bekendgemaakt door de Nederlandse ploeg. Voor Robert Gesink is zoals verwacht geen plek, terwijl tijdritspecialist Rohan Dennis door fysieke problemen ontbreekt.

Tour-selectie Jumbo-Visma Primoz Roglic (Slovenië)

Steven Kruijswijk (Nederland)

Jonas Vingegaard (Denemarken)

Sepp Kuss (Verenigde Staten)

Wout van Aert (België)

Tiesj Benoot (België)

Nathan van Hooydonk (België)

Christophe Laporte (Frankrijk)