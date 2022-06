Biniam Girmay rijdt deze week zijn eerste koers sinds hij uit de Giro d'Italia moest stappen vanwege een ongelukje met de kurk van een fles prosecco. De 22-jarige renner uit Eritrea start bij de nationale kampioenschappen.

Girmay doet vrijdag mee aan het Eritrese kampioenschap tijdrijden en start zondag ook in de wegrit, meldt zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert maandag.

De revelatie van dit wielerseizoen kwam ruim een maand geleden voor het laatst in actie. De debutant in een grote ronde won toen de tiende etappe van de Giro d'Italia door Mathieu van der Poel te verslaan.

Bij de podiumceremonie na de rit ging het mis. Toen Girmay een fles prosecco opende, schoot de kurk in zijn oog. Daarbij liep de Eritreeër een bloeding in zijn voorste oogkamer op en moest hij de Giro verlaten.

De winnaar van Gent-Wevelgem was de afgelopen weken thuis in Asmara, waar hij begin deze maand de training mocht hervatten. Girmay hoopt voor het eerst kampioen van zijn land te worden. In 2019 werd hij bij zijn enige optreden op het Eritrees kampioenschap zesde bij het tijdrijden en achtste in de wegrit.

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen zijn ook deze week. De tijdritten zijn woensdag in Drenthe en de wegritten zijn op vrijdag (mannen) en zaterdag (vrouwen).