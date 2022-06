Tim Wellens leek zondag op weg naar de eindzege in de Ronde van België, totdat hij in de laatste twee bonificatiesprints flink werd gehinderd door Yves Lampaert, de ploegmaat van zijn grote concurrent Mauro Schmid. Wellens was teleurgesteld na zijn tweede plek, maar bleef opvallend sportief.

"Het doet pijn, maar ik kan er niets aan doen", zei de 31-jarige Wellens op rustige toon na de vijfde en laatste etappe. "Ik laat het aan jullie om te oordelen. Ook al diskwalificeren ze Yves, het levert mij niet veel op. Ik krijg de eindzege niet."

De vlakke slotrit beloofde erg spannend te worden, want leider Schmid en nummer twee Wellens stonden in het klassement in dezelfde tijd. De beslissing viel zoals verwacht in de gouden kilometer. In die 1.000 meter waren bij drie sprints bonificatieseconden te verdienen: drie seconden voor de winnaar, twee seconden voor de nummer twee en één seconde voor de nummer drie.

Wellens pakte bij de eerste sprint met overmacht de drie seconden, terwijl Schmid niet in de top drie eindigde. Bij de volgende twee sprints werd Wellens flink geduwd en geblokkeerd door Lampaert. De Belg hielp daarmee zijn ploegmaat Schmid, die bij de laatste sprints twee keer twee seconden pakte. Wellens wist nog maar één seconde te pakken, waardoor de Belg van Lotto Soudal op de tweede plek bleef steken in het eindklassement.

"Ik ben teleurgesteld, het doet pijn om met enkele honderdsten te verliezen", aldus Wellens. "We hebben de koers gecontroleerd en het scenario was perfect. Na die eerste sprint dacht ik: dit ziet er goed uit, ik win. Maar richting de tweede sprint liep het wat mis en was er een kleine aanvaring met Lampaert. Dat kost me de eindzege; als Lampaert er niet zit, dan win ik. Maar dat is koers."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het geduw en getrek in de gouden kilometer te bekijken.

Lampaert: 'Alles is vrij fair verlopen'

Lampaert werd na de rit gediskwalificeerd door de jury, maar dat had geen gevolgen voor het eindklassement. Schmid bleef de winnaar van de ronde.

De 31-jarige Lampaert zei na de etappe dat er volgens hem weinig aan de hand was in de gouden kilometer. "Er werd van beide kanten behoorlijk wat geduwd en getrokken", aldus de renner van Quick-Step Alpha Vinyl tegen WielerFlits. "Ik denk dat alles vrij fair is verlopen. Op tv zag het er misschien wat spectaculair uit, maar dat is koers."