Fabio Jakobsen heeft zondag de vijfde en laatste etappe in de Ronde van België gewonnen. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl klopte na 180 kilometer in Beringen thuisrijder Jasper Philipsen met een fietslengte verschil.

De ritzege van Jakobsen was extra indrukwekkend omdat hij in de sprint alles in zijn eentje moest opknappen. Zijn ploeggenoten hadden namelijk alles in het werk gesteld om de Zwitser Mauro Schmid aan de eindzege te helpen, en met succes.

Jakobsen was er bij de eerdere massasprint in de Ronde van België, donderdag in de tweede etappe, niet aan te pas gekomen. De sprinter uit Heukelum raakte toen ingesloten en eindigde slechts als zevende, ruim achter winnaar Philipsen.

Dat in de slotrit vrijwel de hele ploeg werd opgeofferd voor Schmid kon op alle begrip rekenen bij Jakobsen. "Maar ik kreeg van de ploegleiding toestemming om voor mijn eigen kans te gaan. Het lukte me om in de sprint mijn eigen weg te vinden. Ik ben blij dat ik de snelste benen had vandaag."

In België bereidde Jakobsen zich voor op de Tour de France, waar hij normaal gesproken volgende maand zijn debuut mag maken. "Ik hoop dat ik mee mag. Ik laat hier zien dat de conditie goed is en dat ik kan winnen van de beste sprinters ter wereld."

Voor Jakobsen is het al de zeventiende profzege sinds zijn zware val in de Ronde van Polen een kleine twee jaar geleden. "Het is een lange revalidatie geweest, maar ik heb zoveel steun gehad. Ik lag destijds voor dood op het asfalt in Polen en sta hier nu met een grote glimlach."

Schmid slaat toe in gouden kilometer

De beslissing om de eindzege viel in de zogenoemde gouden kilometer, waar in de slotfase van de etappe bij drie tussensprintjes bonificatieseconden te verdienen waren.

Het eerste sprintje werd gewonnen door Wellens, die daarmee drie bonificatieseconden in de wacht sleepte. Schmid, die in het klassement in dezelfde tijd stond als Wellens, sloeg echter toe in de tweede en derde sprint en wint de Ronde van België zo met één seconde verschil.

Wellens werd wel nadrukkelijk gehinderd door Quick Step-renner Yves Lampaert, die een elleboogje uitdeelde. Zelfs als die actie nog door de jury bestraft gaat worden, verandert dat echter niks aan de eerste Zwitserse eindzege ooit in de Ronde van België.