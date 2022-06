Geraint Thomas heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Brit eindigde zondag in de afsluitende tijdrit als tweede achter Remco Evenepoel en dat was genoeg om Sergio Higuita uit de leiderstrui te rijden.

Higuita begon de vlakke tijdrit van 25,6 kilometer in Vaduz met een voorsprong van twee seconden op Thomas, die zijn status als sterke tijdrijder onderstreepte. De renner van INEOS klokte 28.29 en maakte daarmee maar liefst één minuut en veertien seconden goed ten opzichte van de Colombiaan.

Thomas kwam drie seconden tekort voor een dubbelslag. Evenepoel noteerde 28.26 en sloot daarmee een moeizame week af met een overtuigende tijdrit. De Belg liet naast Thomas ook onder anderen Europees kampioen Stefan Küng (28.37) achter zich.

Voor Thomas is het de eerste zege van dit seizoen. De renner uit Wales, winnaar van de Tour de France in 2018, won vorig jaar de Ronde van Romandië in Zwitserland. In 2015 eindigde hij achter de Sloveen Simon Spilak als tweede in de Ronde van Zwitserland.

Geraint Thomas snelde naar de eindzege. Geraint Thomas snelde naar de eindzege. Foto: Getty Images

Van Baarle beste Nederlander

Dylan van Baarle had in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, met 29.31 lang de snelste tijd in handen. Toen de favorieten in actie kwamen, zakte hij snel weg in het dagklassement. De renner van INEOS eindigde op de tiende plek als beste Nederlander.

In het algemeen klassement was Van Baarle eveneens de beste Nederlander. De Zuid-Hollander eindigde met een achterstand van bijna anderhalf uur op Thomas op de 55e plek.

Na het Critérium du Dauphiné, dat werd gewonnen door Primoz Roglic, was de Ronde van Zwitserland de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour de France. De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli met een tijdrit in Kopenhagen.