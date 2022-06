Tadej Pogacar heeft zijn topweek in de Ronde van Slovenië zondag in stijl afgesloten. De grote favoriet voor de Tour de France won ook de slotrit van de rittenkoers en verzekerde zich daarmee van de eindzege.

De 23-jarige Pogacar sprong op de Trska Gora, een heuvel op zo'n 10 kilometer van de streep, met zijn ploeggenoot Rafal Majka en landgenoot Matej Mohoric weg uit het peloton. Pogacar en Majka reden de afgelopen dagen al veelvuldig in de aanval.

De drie hielden eenvoudig stand en streden in de straten van Novo Mesto om de dagzege in de slotrit. Pogacar ging de sprint helemaal van achteren aan en was nipt sneller dan Majka, die eerder in Slovenië al twee keer mocht winnen van zijn kopman.

Zaterdag speelden de twee op een berg nog steen-papier-schaar om te bepalen wie als eerste over de streep mocht. Majka won dat spelletje, waarna ze samen met de armen in de lucht over de finish reden in Velika Planina.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de overwinning van Tadej Pogacar te bekijken.

Vlekkeloze Tour-voorbereiding voor Pogacar

Met de eindzege in de Ronde van Slovenië kent Pogacar een uitstekende voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen van start gaat. Pogacar won de laatste twee edities van de grootste koers ter wereld en is huizenhoog favoriet voor de eindzege.

Voor Pogacar is het zijn tiende overwinning van het seizoen. De Sloveen won alle rittenkoers waaraan hij deelnam: de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, Tirreno-Adriatico en dus de Ronde van Slovenië. Ook was hij de beste in Strade Bianchi.

De enige vrees voor Pogacar is het coronavirus: afgelopen week testte zijn Deense ploeggenoot Mikkel Bjerg positief in de Ronde van Slovenië. In de Ronde van Zwitserland gaat het peloton momenteel gebukt onder een coronagolf. Het Jumbo-Visma van Pogacars grootste concurrent Primoz Roglic trok zijn gehele ploeg uit koers na drie coronabesmettingen. Roglic was zelf niet actief in Zwitserland.