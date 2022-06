Lucinda Brand is zondag haar leiderstrui kwijtgeraakt in de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse gaf in een individuele tijdrit ruim een minuut toe op de Amerikaanse Kristen Faulkner, die ook de nieuwe leider in het algemeen klassement is.

De 32-jarige Brand stond na het eerste tussenpunt na 12,9 kilometer nog maar acht seconden achter op Faulkner, maar in het heuvelachtige restant verloor ze de aansluiting met de Amerikaanse. Op de streep na 25,6 kilometer in de Liechtenstein was het verschil een minuut en zeven seconden in het voordeel van Faulkner.

Brand begon de tijdrit met een voorsprong van een minuut en drie seconden op de renner van Team BikeExchange-Jayco nadat ze zaterdag de sprint van een driekoppige vluchtersgroep had gewonnen. Het was haar eerste wegoverwinning in bijna een jaar tijd. Brand is vooral succesvol in het veldrijden. Ze staat nu vier seconden achter Faulkner.

Opvallend was dat het volledige podium van de tijdrit werd bezet door renners van BikeExchange-Jayco. Achter Faulkner werd Georgia Williams op veertien seconden tweede. Georgia Baker maakte het Australisch feestje compleet: zij werd derde op een minuut en drie seconden van Faulkner.

Tijdwaarneming hapert bij Chapman

In de tijdrit was er nog een curieus moment: de Australische Brodie Chapman leek de snelste tijd te klokken op de streep in Vaduz, maar later volgde er een correctie van bijna anderhalve minuut, waardoor ze de hot seat moest verlaten.

Carlijn Achtereekte reed een verdienstelijke tijdrit. In haar eerste race tegen de klok eindigde de 32-jarige oud-topschaatsster op de 35e plaats, op drie minuten en acht seconden van Faulkner. Zaterdag maakte de voormalig olympisch kampioene haar debuut als profwielrenner. Pauliena Rooijakkers werd zevende op het parcours, waar later op de dag de mannen de afsluitende tijdrit afwerken.

De Ronde van Zwitserland gaat maandag verder met een zware heuvelrit. Dinsdag is de laatste etappe van de vierdaagse rittenkoers, die als een van de belangrijkste voorbereidingswedstrijden wordt gezien voor de Giro Donne. Dan finishen de renners op een zware klim in het dorp Lantsch/Lenz.