Het coronavirus blijft rondwaren in het peloton van de Ronde van Zwitserland. Peter Sagan is de volgende renner die positief test op COVID-19, meldt hij zondag.

De 32-jarige Sagan testte zaterdag na afloop van de zevende en voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland positief, meldt hij op Twitter. "Ik heb geen symptomen en voel me goed, maar ik moet uit de koers stappen."

Twee weken voor de start van de Tour de France houdt het coronavirus het peloton in zijn greep. In de Ronde van Slovenië, maar vooral in de Ronde van Zwitserland, een van de belangrijkste voorbereidingskoersen voor de grootste koers ter wereld, testten tientallen renners positief.

Jumbo-Visma, Bahrain Victorius, UAE Team Emirates en Alpecin-Fenix trokken hun formaties terug uit de wedstrijd vanwege coronagevallen binnen de ploeg. Bij het Nederlandse Jumbo-Visma ging het naar verluidt om Robert Gesink, Rohan Dennis en Sepp Kuss.

Ook Aleksandr Vlasov, die op dat moment de leiderstrui droeg, Tom Pidcock, de Nederlander Cees Bol en Marc Hirschi liepen in Zwitserland een coronabesmetting op. Mede daardoor kwamen er zaterdag slechts 81 renners over de streep. De organisatie besloot de koers voort te zetten. De Ronde van Zwitserland wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit.

Voor Sagan is het al zijn tweede coronabesmetting in een half jaar tijd. De Slowaak testte begin januari positief op COVID-19. In Zwitserland won hij dinsdag voor het eerst sinds de besmetting, waarvan hij naweeën ondervond. In februari 2021 raakte hij ook al besmet met het coronavirus.