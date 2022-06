Carlijn Achtereekte heeft zaterdag haar debuut gemaakt als profwielrenster. De voormalig olympisch kampioene in het schaatsen eindigde in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland in de achterhoede. Lucinda Brand won in Vaduz.

In de eerste rit reden de vrouwen tien rondjes van 4,6 kilometer in de hoofdstad van Liechtenstein. Op de omloop lag een klimmetje van 800 meter met een gemiddelde stijging van 5,9 procent.

Achtereekte had het telkens zwaar op dat colletje en moest het peloton uiteindelijk laten gaan. De 32-jarige renster van Jumbo-Visma werd 79e, op 6.18 minuten van winnares Brand.

De Nederlandse rensters Brand en Pauliena Rooijakkers en de Duitse Clara Koppenburg reden met nog 30 kilometer te gaan weg uit het peloton en het trio pakte bijna een minuut op de grote groep. Brand won de sprint om de winst met grote overmacht en boekte haar eerste zege van 2022 op de weg.

De vierdaagse Ronde van Zwitserland is een 2.Pro-wedstrijd, het niveau onder de WorldTour. De tweede etappe van zondag is een vlakke tijdrit van 25,6 kilometer in Vaduz. De mannen rijden dan op hetzelfde parcours de laatste etappe van hun Ronde van Zwitserland.

Carlijn Achtereekte (middelste renster) reed haar eerste koers als profrenster in een fraai decor. Carlijn Achtereekte (middelste renster) reed haar eerste koers als profrenster in een fraai decor. Foto: Getty Images

Achtereekte werd olympisch kampioen in 2018

Achtereekte maakte vorige maand bekend dat ze binnen Jumbo-Visma overstapte van de schaats- naar de wielertak. "Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad", zei ze. "Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst een dienende rol kan spelen binnen het team."

De Overijsselse schaatste sinds 2017 voor het Jumbo-Visma van coach Jac Orie. Haar absolute hoogtepunt op de ijsbaan was het winnen van de olympische titel op de 3 kilometer in 2018 in Zuid-Korea. Verder pakte ze onder meer WK-zilver (op de 3.000 meter in 2020) en -brons (op de 5 kilometer in 2021).