Thomas De Gendt heeft zaterdag in de Ronde van Zwitserland zijn enkelbanden gescheurd nadat zijn voet uit het klikpedaal was geraakt. De Belg van Lotto Soudal heeft de koers verlaten.

Het merkwaardige incident speelde zich voorafgaand aan de laatste klim af, zo meldt zijn ploeg. De Gendt zou al niet meedoen aan de Tour de France, die over een kleine twee weken van start gaat in Kopenhagen.

De 35-jarige Belg nam afgelopen maand wel deel aan de Giro d'Italia, waarin hij triomfeerde in de achtste etappe. De Gendt won eerder in 2012 al een rit in de Giro en schreef zowel in 2016 als in 2019 een Tour de France-etappe op zijn naam. In 2017 zegevierde hij bovendien in een rit in de Ronde van Spanje.

De zevende etappe in de Ronde van Zwitserland werd gewonnen door Thibaut Pinot. Sergio Higuita nam de leiding in het algemeen klassement over van Jakob Fuglsang.

Zondag eindigt de rittenkoers, die wordt geteisterd door een coronagolf, met een individuele tijdrit van 25,6 kilometer.