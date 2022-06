Thibaut Pinot heeft zaterdag voor het eerst in bijna drie jaar een overwinning geboekt in de WorldTour. De 32-jarige renner was de sterkste vluchter in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. Jakob Fuglsang raakte de leiderstrui in de zware bergrit kwijt aan Sergio Higuita.

Pinot won in 2019 de veertiende etappe van de Tour de France op de beroemde Col du Tourmalet. De Fransman leek in die Ronde van Frankrijk een kanshebber voor de eindzege, maar door een spierblessure moest hij vlak voor Parijs afstappen.

De klimmer van Groupama-FDJ kende vervolgens door blessureleed en mentale problemen een aantal zware jaren. Twee maanden geleden pakte hij in de Ronde van de Alpen zijn eerste zege sinds de Tour van 2019 en zaterdag bewees hij in Malbun dat hij ook weer kan winnen op het hoogste niveau.

In de groep met favorieten reed Higuita in de slotkilometer weg bij Geraint Thomas en Fuglsang. De Colombiaan eindigde als vierde, op 1.19 minuten van Pinot. Higuita verdedigt zondag in de afsluitende, vlakke tijdrit van 25,6 kilometer in Vaduz een voorsprong van twee seconden op Thomas en negentien seconden op Fuglsang. Thomas is normaal gesproken de beste tijdrijder van de drie kandidaten voor de eindzege.

De Ronde van Zwitserland kampte de afgelopen dagen met veel opgaves door het coronavirus. Zaterdag konden BORA-hansgrohe-renner Marco Haller en Quentin Pacher (Groupama-FDJ) niet starten vanwege een positieve test. Het peloton in de WorldTour-wedstrijd bestaat nog maar uit 81 mannen.

Klassement Ronde van Zwitserland 1. Sergio Higuita (Col)

2. Geraint Thomas (GB) +0.02 min

3. Jakob Fuglsang (Den) +0.19 min

4. Neilson Powless (VS) +1.16 min

5. Domenico Pozzovivo (Ita) +1.37 min

Kopgroep van 19 krijgt flinke voorsprong

Een kopgroep van negentien renners tekende de laatste bergrit van de Ronde van Zwitserland. Na de Lukmanierpass was de voorsprong van de vluchters meer dan zeven minuten, waardoor Mathieu Burgaudeau virtueel in de gele leiderstrui reed. De Fransman van TotalEnergies begon de etappe met een achterstand van 4.36 minuten op Fuglsang in het algemeen klassement.

Door kopwerk van Israel-Premier Tech (Fugslang) en INEOS Grenadiers (Thomas) kwam het peloton vervolgens langzaam dichterbij. Aan de voet van de pittige slotklim naar skidorp Malbun (12,8 kilometer à 8,8 procent) was de voorsprong van de kopgroep teruggebracht naar ruim drie minuten.

Ion Izagirre begon al vroeg op de laatste col aan een solo. De Spanjaard van Cofidis pakte een half minuutje op zijn eerste achtervolgers, maar met nog 4,5 kilometer te gaan werd hij hard voorbijgereden door Pinot.

De Fransman had zijn klim goed ingedeeld en kwam als eerste over de streep. De Spanjaard Óscar Rodriguez werd tweede op 25 seconden en de Kazach Alexey Lutsenko (+38 seconden) eindigde als derde.