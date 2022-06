Tadej Pogacar en Rafal Majka hebben zaterdag in de koninginnenrit opnieuw duidelijk gemaakt dat ze met afstand de beste renners zijn in de Ronde van Slovenië. Tweevoudig Tour-winnaar Pogacar gunde de etappezege boven op skiplateau Velika Planina aan zijn ploegmaat.

Pogacar en Majka reden samen weg op de zware slotklim (8,2 kilometer à 7,6 procent) en hadden alle tijd om in de slotkilometer via een spelletje steen-papier-schaar te bepalen wie als eerste over de finish mocht komen. Majka won en kreeg de ritzege.

Het was voor de 32-jarige Pool zijn tweede overwinning van de week. Woensdag was hij al de beste in de eerste etappe. Toen zat hij in een kopgroep met Pogacar en de Sloveen Damen Novak van Bahrain Victorious.

Novak eindigde zaterdag als elfde op 55 seconden van Majka. De Spanjaard Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros) was de best of the rest op de derde plek (+22 seconden). Het deelnemersveld van de Ronde van Slovenië is relatief niet heel sterk.

Pogacar was vrijdag zelf de beste in de derde rit van de etappekoers in zijn thuisland, voor nummer twee Majka. De kopman van UAE Team Emirates reed daardoor zaterdag in de groene leiderstrui. Pogacar begint zondag met een voorsprong van drie seconden op Majka aan de heuvelachtige slotrit in Slovenië.

Voor Pogacar was het zaterdag sowieso een bijzondere etappe. Het parcours van de rit kwam door zijn geboorteplaats Komenda. Dinsdag bij een persmoment voorspelde hij al: "Ik zal met kippenvel door Komenda rijden."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te bekijken hoe Majka en Pogacar steen-papier-schaar spelen vlak voor de finish.