Philippe Gilbert doet volgende maand voor de elfde keer mee aan de Tour de France. De 39-jarige Belg, die bezig is aan zijn laatste seizoen als wielrenner, heeft een plek gekregen in de selectie van Lotto Soudal.

Gilbert reed in 2005 zijn eerste Tour. Zes jaar later boekte de klassiekerspecialist zijn eerste en tot dusver enige etappezege en reed hij een dag in de gele trui.

In de Tour van dit jaar zal Gilbert deels in dienst rijden van sprinter Caleb Ewan, maar hij kan af en toe ook voor eigen kansen gaan. "Ik ben gemotiveerd om mezelf te laten zien. Met mijn ervaring kan ik veel betekenen voor het team", vertelde Gilbert vrijdag na de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland.

Naast Gilbert en de Australiër Ewan bestaat de Tour-ploeg van Lotto Soudal uit de Belgen Tim Wellens, Florian Vermeersch en Brent Van Moer en de Deen Andreas Kron. De namen van de laatste twee renners worden bekendgemaakt na het Belgisch kampioenschap volgend weekend.

Philippe Gilbert droeg in de Tour de France van 2011 een dag de gele trui. Foto: Getty Images

Gilbert viert veertigste verjaardag tijdens Tour

De Tour begint op vrijdag 1 juli met een tijdrit door de Deense hoofdstad Kopenhagen. Tijdens de vierde etappe op 5 juli, een heuvelrit van Duinkerke naar Calais, wordt Gilbert veertig jaar oud.

Vorig jaar was de toen 41-jarige Alejandro Valverde de oudste renner in de Tour, maar dit jaar gaat de Spanjaard niet van start. Valverde is net als Gilbert bezig aan zijn laatste jaar als prof.

Gilbert reed de Tour in 2021 uit, nadat hij in 2017, 2018 en 2020 Parijs niet haalde. Drie jaar geleden liet de wereldkampioen van 2012 de Tour schieten.