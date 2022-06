Nico Denz heeft vrijdag de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Hoewel het wielerpeloton werd geteisterd door een coronagolf, ging de rittenkoers met slechts 95 renners gewoon door. Jakob Fuglsang is de nieuwe klassementsleider.

Het peloton in de Ronde van Zwitserland werd voorafgaand aan de zesde etappe opgeschrikt door een coronagolf. Maar liefst dertig renners gingen vrijdag niet meer van start, omdat ze positief testten op het coronavirus of uit voorzorg naar huis waren gestuurd. Een van hen was klassementsleider Aleksandr Vlasov. Jumbo-Visma trok donderdag zijn gehele ploeg terug.

Daardoor waren er nog maar 95 renners en 18 ploegen in koers. De koersdirectie besloot de wedstrijd desondanks door te laten gaan. "Pas als het echt geen wedstrijd meer is, zullen we dat bespreken", aldus koersdirecteur Olivier Senn. Fuglsang nam als nummer twee de gele trui van Vlasov over.

In de beginfase van de bergrit was er een hevige strijd om de vlucht van de dag gaande. Uiteindelijk kregen twaalf koplopers de ruimte van het flink uitgedunde peloton en al snel werd duidelijk dat zij voor de dagzege mochten gaan.

Op de Moosalp, de 12 kilometer lange slotklim, rukten Fausto Masnada en Denz zich los van de rest. De samenwerking tussen de twee renners hield bepaald niet over, waardoor Clément Champoussin, José Herrada en Quinn Simmons vlak voor de top konden aansluiten.

In de strijd om de ritzege leek Champoussin de beste papieren te hebben, maar hij werd op de meet nipt geklopt door Team DSM-renner Denz. De groep met favorieten kwam op ruim twee minuten binnen. Geraint Thomas was de snelste van het zestal. De Britse oud-winnaar van de Tour de France heeft in het klassement met nog twee ritten te gaan één seconde achterstand op Vlasov.