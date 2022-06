Tadej Pogacar heeft vrijdag een dubbelslag geslagen in de Ronde van Slovenië. De topfavoriet voor de Tour de France reed opnieuw met zijn ploeggenoot Rafal Majka in de aanval en was dit keer de beste in zijn geboorteland.

De 23-jarige Pogacar en Majka trokken op de flanken van de Svetina, op zo'n 20 kilometer van de streep, ten aanval. Dat deden ze woensdag ook al in de openingsetappe. Toen mocht Majka de rit naar Postojna winnen.

Dit keer liep het anders. In de afdaling van de Svetina sloot Alpecin-renner Nicola Conci aan bij het tweetal van UAE Team Emirates, waarna ze met zijn drieën naar de slotheuvel in Celje reden. Tijdens de beklimming liet Pogacar zijn medevluchters achter zich en won hij zonder al te veel problemen de derde rit.

Dankzij zijn achtste overwinning van het seizoen neemt Pogacar ook de leiderstrui over van ploeggenoot Majka. Er staan nog twee etappes op het programma in de Ronde van Slovenië. Zaterdag finishen de renners op de top van de Velika Planina.

Pogacar moest voorafgaand aan de derde etappe nog een tegenvaller incasseren toen ploeggenoot Mikkel Bjerg positief testte op het coronavirus. Diens kamergenoot Vegard Stake Laengen werd uit voorzorg naar huis gestuurd. Pogacar zelf testte negatief op het coronavirus.

De besmetting staat niet op zichzelf: twee weken voor de start van de Tour de France waart het virus volop rond in het peloton. Tot zorg van Pogacar, die topfavoriet is voor de eindzege in de grootste koers ter wereld. "Het is behoorlijk stressvol. We proberen ons te isoleren, maar we kunnen er verder niet veel tegen doen."

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de overwinning van Tadej Pogacar te bekijken