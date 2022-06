Twee weken voor de start van de Tour de France waart het coronavirus verder rond in het peloton. In navolging van Jumbo-Visma gaan de ploeg van Mathieu van der Poel, Bahrain Victorious en klassementsleider Aleksandr Vlasov vrijdag niet meer van start in de Ronde van Zwitserland vanwege corona. Ook de formatie van Tadej Pogacar en EF Education-EasyPost zijn getroffen.

Alpecin-Fenix meldt dat het om twee coronagevallen in de ploeg gaat, terwijl drie renners van Bahrain Victorious vrijdag positief testten op het coronavirus. Twee daarvan waren donderdag al uit koers gehaald omdat ze zich niet lekker voelden. Beide ploegen hebben al hun renners en stafleden naar huis gestuurd.

Ook klassementsleider Vlasov verschijnt vrijdag niet meer aan de start in Zwitserland. Zijn ploeg BORA-hansgrohe meldt dat de Rus en Anton Palzer besmet met het coronavirus zijn geraakt. Vlasov sloeg donderdag in een zware bergrit een dubbelslag in de rittenkoers. Op de podiumceremonie droeg hij een mondkapje.

Bij EF Education-EasyPost testen liefst vier renners positief op het coronavirus: Stefan Bissegger, Rigo Urán, Hugh Carthy en Alberto Bettiol. Hun overgebleven ploeggenoten Neilson Powless en Jonas Rutsch gaan wel van start in de Ronde van Zwitserland, omdat ze negatief testten.

Het coronavirus grijpt de afgelopen dagen steeds vaker om zich heen in het peloton. Jumbo-Visma trok donderdag de gehele ploeg uit de Ronde van Zwitserland, nadat drie renners positief hadden getest op het coronavirus. Naar verluidt gaat het om Robert Gesink, Sepp Kuss en Rohan Dennis.

Ook renners van INEOS Grenadiers en Team DSM moesten in de Ronde van Zwitserland afstappen na een positieve test. Bij INEOS was dat kopman Adam Yates. Team DSM kampt met drie coronagevallen, onder wie de Nederlander Cees Bol.

Het UAE Team Emirates van Tadej Pogacar is getroffen door het coronavirus. Foto: Sportida

Pogacar ziet twee helpers wegvallen

Ook twee ploeggenoten van Tadej Pogacar zijn twee weken voor de start van de Tour de France positief getest op het coronavirus. Marc Hirschi (Ronde van Zwitserland) en Mikkel Bjerg (Ronde van Slovenië) zijn als gevolg daarvan uit koers gehaald, meldt UAE Team Emirates.

Alle overige renners en stafleden in zowel de Ronde van Zwitserland als de Ronde van Slovenië zijn negatief getest, onder wie Pogacar, die zich in Slovenië voorbereidt op de Tour. Desondanks zijn Joel Suter en Vegard Stake Laengen ook naar huis gestuurd, omdat ze bij respectievelijk Hirschi en Bjerg op de kamer sliepen.

Hirschi en Bjerg kampen met milde symptomen van het coronavirus. "Het is spijtig, maar de realiteit is dat het virus nog steeds onder ons is", aldus medisch directeur Adriano Rotunno. "We houden onze atleten in de gaten en zijn zo voorzichtig mogelijk."

De Tour de France gaat op 1 juli van start in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Pogacar won de laatste twee edities van de grootste koers ter wereld en wordt beschouwd als de grote favoriet voor een derde eindzege.