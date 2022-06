Alexandr Vlasov heeft donderdag de macht gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De Rus van BORA-hansgrohe won de vijfde etappe en nam de leiderstrui over van de Brit Stephen Williams. In de Ronde van België klopte thuisrijder Jasper Philipsen de Nederlander Danny van Poppel in de massasprint.

In de lastige heuvelrit in de Ronde van Zwitserland bleef een select groepje over dat mocht gaan sprinten voor de overwinning. Remco Evenepoel was daar niet meer bij. De Belgische klassementsrenner moest al vroeg lossen en verloor meer dan twee minuten.

Vlasov bleek in Novazzano in een sprintje bergop nog net wat meer kracht in de benen te hebben dan de Amerikaan Neilson Powless. De Deen Jakob Fuglsang finishte als derde, vóór voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas.

In het klassement heeft Vlasov een voorsprong van zes seconden op Fuglsang en zeven op Thomas. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag. De komende twee dagen moet er flink geklommen worden. De WorldTour-koers eindigt met een individuele tijdrit in Liechtenstein.

Maar liefst zestien renners verschenen niet meer aan de start vanwege een corona-uitbraak. Jumbo-Visma trok de volledige ploeg terug vanwege één of meer besmettingen. Bij DSM staakten drie renners, onder wie sprinter Cees Bol, de strijd. Ook de Brit Adam Yates van INEOS Grenadiers bleek positief te zijn getest.

Klassement Ronde van Zwitserland 1. Aleksandr Vlasov (Rus)

2. Jakob Fuglsang (Den) +0.06

3. Geraint Thomas (GB) +0.07

4. Andreas Kron (Den) +0.14

5. Stefan Küng (Zwi) +0.16

Philipsen blijft Nederlandse sprinters voor

De tweede etappe in de Ronde van België werd een prooi voor Philipsen. De Belg van Alpecin-Fenix verwees Van Poppel in de massasprint in Knokke-Heist naar de tweede plaats.

Fabio Jakobsen gold als de favoriet voor de ritzege, maar raakte aan het eind van de 175 kilometer lange etappe ingesloten en kwam er niet aan te pas. Hij werd slechts zevende.

Een kopgroep van zes renners, onder wie Yoeri Havik, Nick van der Meer en Daan van Sintmaartensdijk, nam een voorsprong van maximaal zeven minuten op het peloton. Met nog zo'n 10 kilometer te gaan werden ze echter gegrepen.

De Deen Mads Pedersen, de winnaar van de openingsetappe, start ook vrijdag in de leiderstrui. De Ronde van België duurt nog tot en met zondag.