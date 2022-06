Dylan Groenewegen heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Nederlander van BikeExchange-Jayco, die over twee weken van start gaat in de Tour de France, was na 174 kilometer de snelste in de massasprint.

Groenewegen klopte in de straten van Rogaska Slatina met overmacht de Belg Lionel Taminiaux, die tweede werd. De Duitser Pascal Ackermann completeerde de top drie. De eerste etappe werd woensdag gewonnen door de Pool Rafal Majka, die ook na de tweede rit aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

De winst in Rogaska Slatina is Groenewegens vijfde overwinning van dit seizoen. De sprinter won eerder in 2022 twee etappes in de Ronde van Saoedi-Arabië, een rit in Hongarije en vorige maand de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal.

Hij rijdt de Ronde van Slovenië, die sinds 1993 op de kalender staat, als voorbereiding op de Tour. De Amsterdammer gaat voor het eerst sinds 2019 van start in de Ronde van Frankrijk en won in het verleden al vier ritten in de Franse rittenkoers.

Pogacar gaat opnieuw voor eindzege

De tweede etappe van de Ronde van Slovenië begon donderdag in Ptuj . Zes renners gingen al vroeg op avontuur, maar de sprintersploegen, waaronder de Australische formatie van Groenewegen, zorgden ervoor dat het gat niet te groot werd. Met nog 50 kilometer te gaan was de kopgroep ingerekend, maar toen was het nog geen uitgemaakte zaak dat het een massasprint zou worden.

De renners moesten een paar heuvels over, waardoor veel renners moesten lossen. Tim Merlier redde het bijvoorbeeld niet, maar Groenewegen hield wel stand in het peloton. Hij had aardig wat ploeggenoten om zich heen die de sprint konden aantrekken en maakte het overtuigend af.

Vrijdag wacht het peloton een lastige etappe met twee flinke bergen en zaterdag is de laatste rit. Vorig jaar werd de Ronde van Slovenië gewonnen door tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, die ook dit jaar voor de eindzege gaat.