Jumbo-Visma heeft zich donderdag, twee weken voor de start van de Tour de France, teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland. Het coronavirus waart rond binnen de Nederlandse wielerploeg.

Er wordt niet gemeld om wie het gaat, maar naar verluidt zijn Robert Gesink, Sepp Kuss en Rohan Dennis besmet. De positieve coronatests zijn slecht nieuws in de aanloop naar de Tour, die op 1 juli begint. Kuss en Dennis staan daar normaal gesproken aan de start.

"Vooralsnog heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France-shortlist, al moeten daarbij de ontwikkelingen van de komende dagen uiteraard worden afgewacht", meldt Jumbo-Visma in een verklaring.

De renners en staf van de Nederlandse formatie werden in Zwitserland dagelijks getest. Jumbo-Visma maakt ook nog altijd gebruik van mondkapjes en luchtreinigingszuilen. Bovendien slapen de renners alleen op een kamer.

De Ronde van Zwitserland, een belangrijke rittenkoers in de aanloop naar de Tour, is vier etappes onderweg. De Zuid-Afrikaan Daryl Impey van Israel-Premier Tech is klassementsleider. Er zijn nog vier ritten te gaan, waaronder twee bergritten.

Kuss was de best geklasseerde Jumbo-Visma-renner. De Amerikaanse klimmer stond zevende, op tien seconden van leider Impey. In de Tour moet hij kopman Primoz Roglic aan de eindzege helpen.