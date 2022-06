Daryl Impey heeft woensdag de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De ervaren Zuid-Afrikaan was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton en won na twee jaar weer een koers. In de Ronde van België was Mads Pedersen de beste in de Vlaamse Ardennen.

Het zwaartepunt van de zware etappe in de Ronde van Zwitserland lag in de finale, toen de renners op zo'n 20 kilometer van de streep een zware klim naar het Zwitserse dorp Sattel moesten beklimmen. Klassementsleider Stephen Williams moest lossen aan het einde van de 4 kilometer lange klim, maar keerde in de afdaling terug.

Snelle mannen als Impey, Michael Matthews en Søren Kragh Andersen overleefden de zware klim en sprintten, nadat vluchter Sébastien Reichenbach was bijgehaald, in de straten van Brunnen om de overwinning.

Impey ging de sprint als eerste aan en hield vervolgens Matthews (tweede) en Kragh Andersen (derde) achter zich. Het is zijn eerste zege sinds de gewonnen wegrace bij de Zuid-Afrikaanse kampioenschappen in juli 2020. De 37-jarige veteraan viel na de rit zijn oud-ploeggenoot Matthews in de armen.

Thymen Arensman haalde de finish niet. De Nederlandse klimmer van Team DSM stapte onderweg af omdat hij bevangen was door de hitte. In Zwitserland was het woensdag zo'n 30 graden. Om die reden staakte ook Jay Vine, de nummer twee van de Giro d'Italia van vorig, de strijd.

De Ronde van Zwitserland gaat donderdag verder met een zware heuvelrit, die op het lijf van de vluchters lijkt geschreven. De rittenkoers, die geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, duurt tot en met zondag. Zaterdag staat er een zware bergrit op het programma, waarna de koers wordt afgesloten met een individuele tijdrit.

Mads Pedersen zegevierde in het Vlaamse heuvelland. Mads Pedersen zegevierde in het Vlaamse heuvelland. Foto: Getty Images

Pedersen de beste in Vlaamse Ardennen

In de Ronde van België pakte Mads Pedersen de overwinning in de zware openingsetappe in de Vlaamse Ardennen. De Deense ex-wereldkampioen was de snelste man van een groepje van zo'n vijftien renners.

Het was de gehele dag onrustig in de loodzware openingsetappe, want alle uitvalspogingen werden snel in de kiem gesmoord op het parcours dat de renners over heuvels als Berg Ten Houte en de Berendries voerde.

In de finale werd het lont in het kruitvat gestoken en moesten sprinters als Fabio Jakobsen lossen. Jakobsens ploeggenoot Florian Sénéchal probeerde vervolgens op de vierde en laatste passage van Berg Ten Houte te demarreren, maar hij werd al snel bijgehaald, waarna er een sprint om de overwinning volgde.

Hoewel topsprinter Jasper Philipsen van voren zat, bleek Pedersen de snelste man in de straten van Maarkedal. Hij hield Tim Wellens (tweede) en Philipsen achter zich en is bovendien de eerste drager van de leiderstrui.

De Ronde van België duurt tot en met zondag. Vorig jaar veroverde Remco Evenepoel de eindzege in de rittenkoers. De Belgische toprenner is dit jaar niet van de partij. Hij rijdt de Ronde van Zwitserland.