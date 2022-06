Tadej Pogacar heeft zich woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Slovenië meteen laten gelden. De titelverdediger zag na uitstekend ploegenspel van UAE Team Emirates zijn Poolse teamgenoot Rafal Majka winnen.

Pogacar en Majka streden na een rit van 164 kilometer in de straten van Postojna samen met Domen Novak (Bahrain-Victorious) om de ritzege. Op het moment dat Pogacar zich van kop liet zakken, plaatste Majka met nog 1,5 kilometer te gaan een demarrage.

Direct nestelde Pogacar zich in het wiel van Novak, die in zijn eentje niet in staat bleek om het gat te dichten. Majka, in 2017 eindwinnaar in Slovenië, reed zo onbedreigd naar de zege en is de eerste leider in het klassement.

De Ronde van Slovenië is een voorbereidingskoers op de Tour de France, die op 1 juli van start gaat. Vorig jaar won Pogacar de koers in zijn thuisland, om vervolgens voor de tweede keer in zijn carrière ook de Tour op zijn naam te schrijven.

Aan de Ronde van Slovenië doen dit jaar slechts twee Nederlanders mee. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) hoopt donderdag een sprintzege te boeken in de enige vlakke etappe. Etienne van Empel stond aan de start namens het continentale China Glory.

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag. In tegenstelling tot andere belangrijke voorbereidingswedstrijden op de Tour de France - de Ronde van Zwitserland en het Critérium du Dauphiné - maakt de rittenkoers geen deel uit van de WorldTour.